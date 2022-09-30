https://ria.ru/20220930/zapad-1820620147.html

Путин назвал причины гибридной войны Запада против России

Путин назвал причины гибридной войны Запада против России - РИА Новости, 30.09.2022

Путин назвал причины гибридной войны Запада против России

Алчность, намерение сохранить власть - причины гибридной войны, которую ведет запад против России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:44

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Алчность, намерение сохранить власть - причины гибридной войны, которую ведет запад против России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Хочу еще раз подчеркнуть: именно алчность, намерение сохранить ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный запад ведет против России", - сказал Путин во время выступления.

https://ria.ru/20220930/demokratiya-1820623633.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, владимир путин