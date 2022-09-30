15:34 30.09.2022 (обновлено: 15:44 30.09.2022)
Путин назвал причины гибридной войны Запада против России
Путин назвал намерение сохранить власть причиной гибридной войны Запада против России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Алчность, намерение сохранить власть - причины гибридной войны, которую ведет запад против России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Хочу еще раз подчеркнуть: именно алчность, намерение сохранить ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный запад ведет против России", - сказал Путин во время выступления.