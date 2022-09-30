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Запад ищет новый шанс развалить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Запад ищет новый шанс развалить Россию, заявил Путин
Запад ищет новый шанс развалить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад ищет новый шанс развалить Россию, заявил Путин
Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, ему не дает покоя, что есть такая великая страна, с ее территорией и ресурсами, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:30
2022-09-30T15:42
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, ему не дает покоя, что есть такая великая страна, с ее территорией и ресурсами, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что в 1991 году Запад надеялся, что Россия не оправится после потрясений и развалится сама по себе, но страна устояла и возродилась."Поэтому Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтали. Раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая огромная страна, с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не имеет и никогда не будет жить по чужой указке", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220930/putin-1820623508.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
15:30 30.09.2022 (обновлено: 15:42 30.09.2022)
 
Запад ищет новый шанс развалить Россию, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, ему не дает покоя, что есть такая великая страна, с ее территорией и ресурсами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в 1991 году Запад надеялся, что Россия не оправится после потрясений и развалится сама по себе, но страна устояла и возродилась.
"Поэтому Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтали. Раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая огромная страна, с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не имеет и никогда не будет жить по чужой указке", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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