На "Северных потоках" было два взрыва, сообщили СМИ
WSJ: на "Северных потоках" было два взрыва мощностью 500 килограммов тротила каждый
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Датские чиновники на встрече НАТО в среду заявили, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были повреждены в результате двух взрывов, мощность каждого из которых составляла около 500 килограммов тротила, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
"На встрече НАТО в среду вечером датские чиновники заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов в понедельник, каждый из которых был мощностью около 1100 фунтов (около 500 килограммов) тротила", - пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников.
Как утверждает газета со ссылкой на европейских высокопоставленных чиновников, страны Запада практически не сомневаются в том, что за случившимся на "Северных потоках" якобы стоит Россия, однако на встрече в среду страны-члены НАТО не захотели "упоминать о своих подозрениях в публичном заявлении без дополнительных доказательств".
Президент России Владимир Путин в четверг в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом дал принципиальную оценку "беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма" против газопроводов, сообщала пресс-служба Кремля. Было отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
29 сентября, 21:42Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма