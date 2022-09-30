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На "Северных потоках" было два взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2022
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На "Северных потоках" было два взрыва, сообщили СМИ
На "Северных потоках" было два взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2022
На "Северных потоках" было два взрыва, сообщили СМИ
Датские чиновники на встрече НАТО в среду заявили, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были повреждены в результате двух взрывов,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:37
2022-09-30T10:37
владимир путин
россия
дания
швеция
siemens
оон
нато
северный поток
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Датские чиновники на встрече НАТО в среду заявили, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были повреждены в результате двух взрывов, мощность каждого из которых составляла около 500 килограммов тротила, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно."На встрече НАТО в среду вечером датские чиновники заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов в понедельник, каждый из которых был мощностью около 1100 фунтов (около 500 килограммов) тротила", - пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников.Как утверждает газета со ссылкой на европейских высокопоставленных чиновников, страны Запада практически не сомневаются в том, что за случившимся на "Северных потоках" якобы стоит Россия, однако на встрече в среду страны-члены НАТО не захотели "упоминать о своих подозрениях в публичном заявлении без дополнительных доказательств".Президент России Владимир Путин в четверг в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом дал принципиальную оценку "беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма" против газопроводов, сообщала пресс-служба Кремля. Было отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508123.html
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владимир путин, россия, дания, швеция, siemens, оон, нато, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках"
Владимир Путин, Россия, Дания, Швеция, Siemens, ООН, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Авария на "Северных потоках"
10:37 30.09.2022
 
На "Северных потоках" было два взрыва, сообщили СМИ

WSJ: на "Северных потоках" было два взрыва мощностью 500 килограммов тротила каждый

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Датские чиновники на встрече НАТО в среду заявили, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были повреждены в результате двух взрывов, мощность каждого из которых составляла около 500 килограммов тротила, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Взрывы на "Северных потоках" выгодны США, считает Патрушев
"На встрече НАТО в среду вечером датские чиновники заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов в понедельник, каждый из которых был мощностью около 1100 фунтов (около 500 килограммов) тротила", - пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников.
Как утверждает газета со ссылкой на европейских высокопоставленных чиновников, страны Запада практически не сомневаются в том, что за случившимся на "Северных потоках" якобы стоит Россия, однако на встрече в среду страны-члены НАТО не захотели "упоминать о своих подозрениях в публичном заявлении без дополнительных доказательств".
Президент России Владимир Путин в четверг в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом дал принципиальную оценку "беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма" против газопроводов, сообщала пресс-служба Кремля. Было отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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Владимир ПутинРоссияДанияШвецияSiemensООННАТОСеверный потокСеверный поток — 2В миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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