https://ria.ru/20220930/vzryv-1820708543.html

Мощность взрывов на "Северных потоках" оценили в сотни килограммов тротила

Мощность взрывов на "Северных потоках" оценили в сотни килограммов тротила - РИА Новости, 30.09.2022

Мощность взрывов на "Северных потоках" оценили в сотни килограммов тротила

Мощность взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" могла достигать сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в совместном письме,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:37

2022-09-30T18:37

2022-09-30T19:17

в мире

анн линде (мид швеции)

дания

россия

швеция

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ЦЮРИХ, 30 сен — РИА Новости. Мощность взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" могла достигать сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в совместном письме, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.Письмо опубликовала глава шведского МИД Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках". Оно назначено на 22:00 мск пятницы. Министр подчеркнула важность того, чтобы обсуждение основывалось на фактах.Отмечается также, что две утечки с газопроводов произошли в исключительной экономической зоне Дании, еще две — в ИЭЗ Швеции.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.Работу "Северного потока" приостановили в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен топливом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20220930/ssha-1820626655.html

https://ria.ru/20220930/gaz-1820659484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, анн линде (мид швеции), дания, россия, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", природный газ, европа, германия