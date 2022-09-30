https://ria.ru/20220930/vzryv-1820708543.html
Мощность взрывов на "Северных потоках" оценили в сотни килограммов тротила
Мощность взрывов на "Северных потоках" оценили в сотни килограммов тротила - РИА Новости, 30.09.2022
Мощность взрывов на "Северных потоках" оценили в сотни килограммов тротила
Мощность взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" могла достигать сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в совместном письме,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:37
2022-09-30T18:37
2022-09-30T19:17
в мире
анн линде (мид швеции)
дания
россия
швеция
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ЦЮРИХ, 30 сен — РИА Новости. Мощность взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" могла достигать сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в совместном письме, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.Письмо опубликовала глава шведского МИД Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках". Оно назначено на 22:00 мск пятницы. Министр подчеркнула важность того, чтобы обсуждение основывалось на фактах.Отмечается также, что две утечки с газопроводов произошли в исключительной экономической зоне Дании, еще две — в ИЭЗ Швеции.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.Работу "Северного потока" приостановили в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен топливом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20220930/ssha-1820626655.html
https://ria.ru/20220930/gaz-1820659484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анн линде (мид швеции), дания, россия, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", природный газ, европа, германия
В мире, Анн Линде (МИД Швеции), Дания, Россия, Швеция, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Природный газ, Европа, Германия
18:37 30.09.2022 (обновлено: 19:17 30.09.2022)
Мощность взрывов на "Северных потоках" оценили в сотни килограммов тротила
Магнитуда взрывов на "Северных потоках" составила 2,3 и 2,1 по шкале Рихтера
ЦЮРИХ, 30 сен — РИА Новости. Мощность взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" могла достигать сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в совместном письме, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.
Письмо опубликовала глава шведского МИД Анн Линде
в преддверии срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках". Оно назначено на 22:00 мск пятницы. Министр подчеркнула важность того, чтобы обсуждение основывалось на фактах.
"Взрывы были зарегистрированы сейсмологическими институтами и произошли в международных водах. Магнитуда взрывов составила 2,3 и 2,1 по шкале Рихтера соответственно, что, вероятно, соответствует взрывной нагрузке в несколько сотен килограммов", — говорится в документе.
Отмечается также, что две утечки с газопроводов произошли в исключительной экономической зоне Дании, еще две — в ИЭЗ Швеции.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.
Работу "Северного потока" приостановили в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен топливом.
Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.