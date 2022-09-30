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В Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме
В Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме - РИА Новости, 30.09.2022
В Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме
Взрыв произошел в квартире многоквартирного дома в Бердянске, один человек погиб, медпомощь понадобилась более чем 10 жильцам, сообщили власти города. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:51
2022-09-30T13:51
2022-09-30T14:03
бердянск
происшествия
в мире
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в квартире многоквартирного дома в Бердянске, один человек погиб, медпомощь понадобилась более чем 10 жильцам, сообщили власти города."В Бердянске в квартире шестого этажа дома № 95 по ул Орджоникидзе около 12 часов произошел взрыв! В момент взрыва в квартире находилось два человека. Один из них погиб, второй госпитализирован", - говорится в сообщении властей в Telegram–канале администрации.В целом в доме врачебная помощь понадобилась более чем 10 жильцам. Сила взрыва была такой, что в квартире разрушены межкомнатные перегородки, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники городского управления МЧС. Причины и обстоятельства взрыва уточняются.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, происшествия, в мире, украина, запорожская область
Бердянск, Происшествия, В мире, Украина, Запорожская область
13:51 30.09.2022 (обновлено: 14:03 30.09.2022)
В Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме
В Бердянске при взрыве в многоквартирном доме погиб один человек