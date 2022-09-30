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В Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме

В Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме - РИА Новости, 30.09.2022

В Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме

Взрыв произошел в квартире многоквартирного дома в Бердянске, один человек погиб, медпомощь понадобилась более чем 10 жильцам, сообщили власти города. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:51

2022-09-30T13:51

2022-09-30T14:03

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в квартире многоквартирного дома в Бердянске, один человек погиб, медпомощь понадобилась более чем 10 жильцам, сообщили власти города."В Бердянске в квартире шестого этажа дома № 95 по ул Орджоникидзе около 12 часов произошел взрыв! В момент взрыва в квартире находилось два человека. Один из них погиб, второй госпитализирован", - говорится в сообщении властей в Telegram–канале администрации.В целом в доме врачебная помощь понадобилась более чем 10 жильцам. Сила взрыва была такой, что в квартире разрушены межкомнатные перегородки, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники городского управления МЧС. Причины и обстоятельства взрыва уточняются.

https://ria.ru/20220930/kabul-1820492441.html

бердянск

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Владимир Лаврентьев

бердянск, происшествия, в мире, украина, запорожская область