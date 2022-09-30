https://ria.ru/20220930/vzryv-1820538909.html

Большинство погибших при взрыве в Кабуле были девушками, сообщил очевидец

Большинство погибших при взрыве в Кабуле были девушками, сообщил очевидец - РИА Новости, 30.09.2022

Большинство погибших при взрыве в Кабуле были девушками, сообщил очевидец

Большинство погибших при взрыве в образовательном учреждении в афганской столице Кабуле были девушками, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:40

2022-09-30T11:40

2022-09-30T11:52

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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Большинство погибших при взрыве в образовательном учреждении в афганской столице Кабуле были девушками, рассказал РИА Новости очевидец.В пятницу утром взрыв произошел в образовательном учреждении в районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на афганский правительственный источник, что число жертв взрыва достигло 32, ранения получили 40 человек. В свою очередь, представитель полиции Кабула Халид Задран заявил о 19 погибших и 27 пострадавших."Когда раздались выстрелы, все побежали и закричали. Террористы-смертники вошли и устроили взрывы у входа для девушек. Поэтому большинство жертв – девушки", - сказал учащийся по имени Рахим.По его словам, экзамен сдавали около 400 человек.Правящее в Афганистане движение "Талибан"* осудило нападение на образовательный центр. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220921/kabul-1818417634.html

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Варвара Скокшина

в мире, кабул (город), афганистан, талибан, оон