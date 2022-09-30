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СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32
СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32 - РИА Новости, 30.09.2022
СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32
Число жертв взрыва в Кабуле превысило 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:51
2022-09-30T08:51
2022-09-30T10:24
в мире
кабул (город)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Число жертв взрыва в Кабуле превысило 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана."Число погибших при взрыве в образовательном центре в Кабуле выросло до 32, раненых — до 40", — заявил собеседник телеканала.В свою очередь, представитель полиции Кабула Халид Задран, как сообщил местный телеканал Tolo News, заявил, что жертвами стали 19 человек, ранения получили 27. По информации источников телеканала, нападение совершил террорист-смертник.Взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.
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кабул (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кабул (город)
08:51 30.09.2022 (обновлено: 10:24 30.09.2022)
СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32
Аль-Джазира: число погибших при взрыве в образовательном учреждении в Кабуле достигло 32
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Число жертв взрыва в Кабуле превысило 30 человек, сообщил
телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана.
"Число погибших при взрыве в образовательном центре в Кабуле
выросло до 32, раненых — до 40", — заявил собеседник телеканала.
В свою очередь, представитель полиции Кабула Халид Задран, как сообщил местный телеканал Tolo News, заявил, что жертвами стали 19 человек, ранения получили 27. По информации источников телеканала, нападение совершил террорист-смертник.
Взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.
Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.