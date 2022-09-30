https://ria.ru/20220930/vzryv-1820500552.html

СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32

СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32 - РИА Новости, 30.09.2022

СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32

Число жертв взрыва в Кабуле превысило 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:51

2022-09-30T08:51

2022-09-30T10:24

в мире

кабул (город)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Число жертв взрыва в Кабуле превысило 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана."Число погибших при взрыве в образовательном центре в Кабуле выросло до 32, раненых — до 40", — заявил собеседник телеканала.В свою очередь, представитель полиции Кабула Халид Задран, как сообщил местный телеканал Tolo News, заявил, что жертвами стали 19 человек, ранения получили 27. По информации источников телеканала, нападение совершил террорист-смертник.Взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/melitopol-1820248380.html

кабул (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кабул (город)