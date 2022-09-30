Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32 - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/vzryv-1820500552.html
СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32
СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32 - РИА Новости, 30.09.2022
СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32
Число жертв взрыва в Кабуле превысило 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:51
2022-09-30T10:24
в мире
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820507327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67db14902ab3b6565e3f21aebe905a14.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Число жертв взрыва в Кабуле превысило 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана."Число погибших при взрыве в образовательном центре в Кабуле выросло до 32, раненых — до 40", — заявил собеседник телеканала.В свою очередь, представитель полиции Кабула Халид Задран, как сообщил местный телеканал Tolo News, заявил, что жертвами стали 19 человек, ранения получили 27. По информации источников телеканала, нападение совершил террорист-смертник.Взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/melitopol-1820248380.html
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820507327_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a0bf527418b92c130200d15544f2b0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кабул (город)
В мире, Кабул (город)
08:51 30.09.2022 (обновлено: 10:24 30.09.2022)
 
СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле достигло 32

Аль-Джазира: число погибших при взрыве в образовательном учреждении в Кабуле достигло 32

© AFP 2022 / STRМестные жители возле больницы, куда доставили раненых при взрыве в Кабуле. 30 сентября 2022 года
Местные жители возле больницы, куда доставили раненых при взрыве в Кабуле. 30 сентября 2022 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / STR
Местные жители возле больницы, куда доставили раненых при взрыве в Кабуле. 30 сентября 2022 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Число жертв взрыва в Кабуле превысило 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана.
"Число погибших при взрыве в образовательном центре в Кабуле выросло до 32, раненых — до 40", — заявил собеседник телеканала.
В свою очередь, представитель полиции Кабула Халид Задран, как сообщил местный телеканал Tolo News, заявил, что жертвами стали 19 человек, ранения получили 27. По информации источников телеканала, нападение совершил террорист-смертник.
Взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.
Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.
Сотрудники полиции во время дежурства в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 10:13В мире
У школы в Мелитополе произошел взрыв
 
В миреКабул (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала