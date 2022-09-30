https://ria.ru/20220930/vyvod-1820595607.html

"Тинькофф" временно ограничил мгновенный вывод средств с брокерского счета

"Тинькофф" временно ограничил мгновенный вывод средств с брокерского счета - РИА Новости, 30.09.2022

"Тинькофф" временно ограничил мгновенный вывод средств с брокерского счета

"Тинькофф инвестиции" временно уменьшили, до 200 тысяч рублей в день, максимальную сумму, которую можно вывести с брокерского счета мгновенно после совершения... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:33

2022-09-30T14:33

2022-09-30T17:33

экономика

тинькофф. кредитные системы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181169_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_1709f9a9c543111415922bdc23a2abd7.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Тинькофф инвестиции" временно уменьшили, до 200 тысяч рублей в день, максимальную сумму, которую можно вывести с брокерского счета мгновенно после совершения сделки, сообщили в кредитной организации."Временно изменятся условия работы сервиса мгновенного вывода средств на всех тарифах. Моментально после совершения сделки с брокерского на банковский счет за один день может быть выведена сумма до 200 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте", - сказано в сообщении.В пресс-службе банка пояснили РИА Новости, что "речь идет только о выводе средств сразу после совершения сделки"."Тинькофф" принял такое решение в связи с возможными изменениями режима расчетов по ряду валютных инструментов на бирже. Там также отметили, что вывод суммы свыше 200 тысяч рублей с брокерского на банковский счет будет осуществляться, "как только завершатся расчеты по сделке на бирже: через один или два рабочих дня".В сообщении отмечается, что "Тинькофф инвестиции" позволяют мгновенно выводить средства со счета, тогда как обычно деньги с брокерских счетов выводятся только после завершения расчетов по режимам "Т+1" или "Т+2". "Это значит, что регистрация прав на ценные бумаги или валюту происходит не в дату заключения сделки, а позднее. В режиме "Т+1" ценные бумаги или валюта поступит на счет на следующий рабочий день после совершения сделки. В режиме "Т+2" - на второй рабочий день после заключения сделки", - объяснили в "Тинькоффе"."Мы рассчитываем, что в ближайшее время лимит вывода средств будет увеличен до прежнего уровня", - заключили там.

https://ria.ru/20220811/tinkoff-1808934438.html

https://ria.ru/20220824/tinkoff-1811845001.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, тинькофф. кредитные системы, россия