Слуцкий прокомментировал выступление Путина на церемонии в Кремле
Слуцкий: Путин обратился к здравым силам с аргументированной формулой многополярности
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по своему масштабу и сути стало обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности, об этом заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
"Выступление Владимира Путина по своему масштабу и сути стало обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности. Путь на слом западной гегемонии действительно необратим. И Россия снова, как много раз в мировой истории, ведет борьбу за правду, свободу, суверенитет и справедливость!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
В пятницу Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Политик также выразил уверенность, что 30 сентября станет еще одной знаменательной датой в российском календаре.
"Впереди большая работа! Народ Донбасса, освобожденные территории Запорожья и Херсонщины сделали свой выбор - быть навсегда с Россией. И Россия этот выбор никогда не предаст! Поможем восстановить города и села, заново отстроить и стать полноценной частью нашей Великой страны. С нами теперь героические люди, которые под обстрелами и бомбежками шли к сегодняшнему дню долгих восемь лет! И теперь мы все защищаем свою землю!" - отметил Слуцкий.