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Слуцкий прокомментировал выступление Путина на церемонии в Кремле - РИА Новости, 30.09.2022
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Слуцкий прокомментировал выступление Путина на церемонии в Кремле
Слуцкий прокомментировал выступление Путина на церемонии в Кремле - РИА Новости, 30.09.2022
Слуцкий прокомментировал выступление Путина на церемонии в Кремле
Выступление президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:03
2022-09-30T19:03
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по своему масштабу и сути стало обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности, об этом заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.В пятницу Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов."Торжественная церемония принятия республик Донбасса, Херсонской области и Запорожья в состав России стала кульминацией всеобщего единения, эмоции от нее сложно передать "скупыми строчками в Telegram", - отметил парламентарий.Политик также выразил уверенность, что 30 сентября станет еще одной знаменательной датой в российском календаре."Впереди большая работа! Народ Донбасса, освобожденные территории Запорожья и Херсонщины сделали свой выбор - быть навсегда с Россией. И Россия этот выбор никогда не предаст! Поможем восстановить города и села, заново отстроить и стать полноценной частью нашей Великой страны. С нами теперь героические люди, которые под обстрелами и бомбежками шли к сегодняшнему дню долгих восемь лет! И теперь мы все защищаем свою землю!" - отметил Слуцкий.
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владимир путин, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф, лдпр
Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, ЛДПР
19:03 30.09.2022
 
Слуцкий прокомментировал выступление Путина на церемонии в Кремле

Слуцкий: Путин обратился к здравым силам с аргументированной формулой многополярности

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по своему масштабу и сути стало обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности, об этом заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
"Выступление Владимира Путина по своему масштабу и сути стало обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности. Путь на слом западной гегемонии действительно необратим. И Россия снова, как много раз в мировой истории, ведет борьбу за правду, свободу, суверенитет и справедливость!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
В пятницу Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
"Торжественная церемония принятия республик Донбасса, Херсонской области и Запорожья в состав России стала кульминацией всеобщего единения, эмоции от нее сложно передать "скупыми строчками в Telegram", - отметил парламентарий.
Политик также выразил уверенность, что 30 сентября станет еще одной знаменательной датой в российском календаре.
"Впереди большая работа! Народ Донбасса, освобожденные территории Запорожья и Херсонщины сделали свой выбор - быть навсегда с Россией. И Россия этот выбор никогда не предаст! Поможем восстановить города и села, заново отстроить и стать полноценной частью нашей Великой страны. С нами теперь героические люди, которые под обстрелами и бомбежками шли к сегодняшнему дню долгих восемь лет! И теперь мы все защищаем свою землю!" - отметил Слуцкий.
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Владимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Донецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФЛДПР
 
 
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