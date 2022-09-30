https://ria.ru/20220930/vystuplenie-1820723764.html

Слуцкий прокомментировал выступление Путина на церемонии в Кремле

Слуцкий прокомментировал выступление Путина на церемонии в Кремле - РИА Новости, 30.09.2022

Слуцкий прокомментировал выступление Путина на церемонии в Кремле

Выступление президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:03

2022-09-30T19:03

2022-09-30T19:03

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по своему масштабу и сути стало обращением к здравым силам во всем мире с четко аргументированной формулой многополярности, об этом заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.В пятницу Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов."Торжественная церемония принятия республик Донбасса, Херсонской области и Запорожья в состав России стала кульминацией всеобщего единения, эмоции от нее сложно передать "скупыми строчками в Telegram", - отметил парламентарий.Политик также выразил уверенность, что 30 сентября станет еще одной знаменательной датой в российском календаре."Впереди большая работа! Народ Донбасса, освобожденные территории Запорожья и Херсонщины сделали свой выбор - быть навсегда с Россией. И Россия этот выбор никогда не предаст! Поможем восстановить города и села, заново отстроить и стать полноценной частью нашей Великой страны. С нами теперь героические люди, которые под обстрелами и бомбежками шли к сегодняшнему дню долгих восемь лет! И теперь мы все защищаем свою землю!" - отметил Слуцкий.

https://ria.ru/20220930/putin-1820671123.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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владимир путин, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф, лдпр