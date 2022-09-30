https://ria.ru/20220930/vystuplenie-1820667648.html

В Киеве не смотрели выступление Путина

В Киеве не смотрели выступление Путина - РИА Новости, 30.09.2022

В Киеве не смотрели выступление Путина

В Киеве не смотрели выступление президента РФ Владимира Путина, посвященное принятию новых субъектов в состав России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:03

2022-09-30T17:03

2022-09-30T17:03

в мире

владимир зеленский

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Киеве не смотрели выступление президента РФ Владимира Путина, посвященное принятию новых субъектов в состав России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."В Офисе президента не смотрели выступление Путина. Сейчас там продолжается заседание СНБО, реакция президента Зеленского будет в видеообращении, сообщил спикер президента Сергей Никифоров", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Общественное".Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, однако повестки не оглашал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://ria.ru/20220930/dnr-1820634092.html

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина