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В Киеве не смотрели выступление Путина - РИА Новости, 30.09.2022
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В Киеве не смотрели выступление Путина
В Киеве не смотрели выступление Путина - РИА Новости, 30.09.2022
В Киеве не смотрели выступление Путина
В Киеве не смотрели выступление президента РФ Владимира Путина, посвященное принятию новых субъектов в состав России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:03
2022-09-30T17:03
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Киеве не смотрели выступление президента РФ Владимира Путина, посвященное принятию новых субъектов в состав России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."В Офисе президента не смотрели выступление Путина. Сейчас там продолжается заседание СНБО, реакция президента Зеленского будет в видеообращении, сообщил спикер президента Сергей Никифоров", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Общественное".Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, однако повестки не оглашал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20220930/dnr-1820634092.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина
17:03 30.09.2022
 
В Киеве не смотрели выступление Путина

Зеленский не смотрел выступление Путина о вступлении новых территорий в состав России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Киеве не смотрели выступление президента РФ Владимира Путина, посвященное принятию новых субъектов в состав России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
"В Офисе президента не смотрели выступление Путина. Сейчас там продолжается заседание СНБО, реакция президента Зеленского будет в видеообращении, сообщил спикер президента Сергей Никифоров", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Общественное".
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, однако повестки не оглашал.
Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:57
В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции и генеральным секретарем ООН во Львове - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00
"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине
 
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