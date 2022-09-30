https://ria.ru/20220930/vystavki-1820524072.html

В Чечне впервые пройдут Дни Эрмитажа

В Чечне впервые пройдут Дни Эрмитажа - РИА Новости, 30.09.2022

В Чечне впервые пройдут Дни Эрмитажа

Дни Эрмитажа впервые пройдут в Чечне. Они состоятся в Грозном с 3 по 9 октября, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:17

2022-09-30T11:17

2022-09-30T11:27

культура

новости культуры

михаил пиотровский

николай ii

айшат кадырова

грозный

государственный эрмитаж

императорский фарфоровый завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Дни Эрмитажа впервые пройдут в Чечне. Они состоятся в Грозном с 3 по 9 октября, сообщает пресс-служба музея.Первая выставка — "Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского". Посетители смогут увидеть 24 фарфоровые скульптуры, изображающих представителей народностей, проживавших Российской империи в начале XX века. Заказ на исполнение серии "Народности России" на Императорском фарфоровом заводе был инициирован лично Николаем II в 1907 году. Также будут представлены репродукции рисунков и литографий с архитектурными и пейзажными видами, портретами представителей народов России и фотографический портрет автора фарфоровой серии П.П. Каменского.Вторая — инклюзивная экспозиция "Незримое искусство. Расширяя границы возможного" обращена к незрячим и слабовидящим. Это также уникальный шанс для всех посетителей по-особому прикоснуться к наследию мировой культуры. Будут представлены барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента и их "ожившие" анимированные сюжеты, тактильные копии фрагментов Пазырыкского ковра и другие предметы.В рамках межмузейного сотрудничества чеченской стороне будет передана 3D-модель мраморной скульптуры императрицы Александры Федоровны из собрания Государственного Эрмитажа. Также планируется обсудить вопрос об обучении специалистов музеев Чеченской Республики новейшим методикам и исследованиям в области реставрации и 3D-технологий.Запланированы лекции, виртуальные экскурсии и телемост. Будет работать кинотеатр "Эрмитаж VR", где покажут виртуальную модель Галереи истории древней живописи и зала Юпитера, фильм в формате 360 "Эрмитаж. Погружение в историю" с Константином Хабенским в главной роли.Вход на выставки и лекции свободный.

https://ria.ru/20220913/muzei-1816430287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил пиотровский, николай ii, айшат кадырова, грозный, государственный эрмитаж, императорский фарфоровый завод, россия, музеи, выставки