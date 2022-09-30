https://ria.ru/20220930/vystavki-1820524072.html
В Чечне впервые пройдут Дни Эрмитажа
В Чечне впервые пройдут Дни Эрмитажа - РИА Новости, 30.09.2022
В Чечне впервые пройдут Дни Эрмитажа
Дни Эрмитажа впервые пройдут в Чечне. Они состоятся в Грозном с 3 по 9 октября, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:17
2022-09-30T11:17
2022-09-30T11:27
культура
новости культуры
михаил пиотровский
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айшат кадырова
грозный
государственный эрмитаж
императорский фарфоровый завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Дни Эрмитажа впервые пройдут в Чечне. Они состоятся в Грозном с 3 по 9 октября, сообщает пресс-служба музея.Первая выставка — "Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского". Посетители смогут увидеть 24 фарфоровые скульптуры, изображающих представителей народностей, проживавших Российской империи в начале XX века. Заказ на исполнение серии "Народности России" на Императорском фарфоровом заводе был инициирован лично Николаем II в 1907 году. Также будут представлены репродукции рисунков и литографий с архитектурными и пейзажными видами, портретами представителей народов России и фотографический портрет автора фарфоровой серии П.П. Каменского.Вторая — инклюзивная экспозиция "Незримое искусство. Расширяя границы возможного" обращена к незрячим и слабовидящим. Это также уникальный шанс для всех посетителей по-особому прикоснуться к наследию мировой культуры. Будут представлены барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента и их "ожившие" анимированные сюжеты, тактильные копии фрагментов Пазырыкского ковра и другие предметы.В рамках межмузейного сотрудничества чеченской стороне будет передана 3D-модель мраморной скульптуры императрицы Александры Федоровны из собрания Государственного Эрмитажа. Также планируется обсудить вопрос об обучении специалистов музеев Чеченской Республики новейшим методикам и исследованиям в области реставрации и 3D-технологий.Запланированы лекции, виртуальные экскурсии и телемост. Будет работать кинотеатр "Эрмитаж VR", где покажут виртуальную модель Галереи истории древней живописи и зала Юпитера, фильм в формате 360 "Эрмитаж. Погружение в историю" с Константином Хабенским в главной роли.Вход на выставки и лекции свободный.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил пиотровский, николай ii, айшат кадырова, грозный, государственный эрмитаж, императорский фарфоровый завод, россия, музеи, выставки
Культура, Новости культуры, Михаил Пиотровский, Николай II, Айшат Кадырова, Грозный, Государственный Эрмитаж, Императорский фарфоровый завод, Россия, Музеи, Выставки
11:17 30.09.2022 (обновлено: 11:27 30.09.2022)
В Чечне впервые пройдут Дни Эрмитажа
Дни Эрмитажа впервые пройдут в Чечне с 3 по 9 октября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Дни Эрмитажа впервые пройдут в Чечне. Они состоятся в Грозном с 3 по 9 октября, сообщает пресс-служба музея.
"Мы высокого ценим наши традиционные связи, поэтому привозим замечательные фарфоровые скульптуры и выставку, обращенную к людям с особыми потребностями по зрению, чтобы на несколько дней все жители и гости Грозного смогли почувствовать себя в Эрмитаже и прикоснуться к мировому наследию", – говорит генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Первая выставка — "Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского". Посетители смогут увидеть 24 фарфоровые скульптуры, изображающих представителей народностей, проживавших Российской империи в начале XX века. Заказ на исполнение серии "Народности России" на Императорском фарфоровом заводе был инициирован лично Николаем II в 1907 году. Также будут представлены репродукции рисунков и литографий с архитектурными и пейзажными видами, портретами представителей народов России и фотографический портрет автора фарфоровой серии П.П. Каменского.
Вторая — инклюзивная экспозиция "Незримое искусство. Расширяя границы возможного" обращена к незрячим и слабовидящим. Это также уникальный шанс для всех посетителей по-особому прикоснуться к наследию мировой культуры. Будут представлены барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента и их "ожившие" анимированные сюжеты, тактильные копии фрагментов Пазырыкского ковра и другие предметы.
"Проводить Дни Эрмитажа в Грозном и в Музее Чеченской Республики для нас одновременно радостно и волнительно. Это большая ответственность. Эрмитаж задает самую высокую планку в работе с музеями. Мы благодарны за доверие и со своей стороны сделаем все возможное для развития дружбы и сотрудничества Государственного Эрмитажа, Музея Чеченской Республики и министерства культуры Чеченской Республики. Для всех, кто живет в нашей республике, это отличная возможность познакомиться с Эрмитажем, узнать что-то новое о самом известном в стране музее", – отметила министр культуры Чеченской Республики и главный попечитель Музея Чеченской Республики Айшат Кадырова.
В рамках межмузейного сотрудничества чеченской стороне будет передана 3D-модель мраморной скульптуры императрицы Александры Федоровны из собрания Государственного Эрмитажа. Также планируется обсудить вопрос об обучении специалистов музеев Чеченской Республики новейшим методикам и исследованиям в области реставрации и 3D-технологий.
Запланированы лекции, виртуальные экскурсии и телемост. Будет работать кинотеатр "Эрмитаж VR", где покажут виртуальную модель Галереи истории древней живописи и зала Юпитера, фильм в формате 360 "Эрмитаж. Погружение в историю" с Константином Хабенским в главной роли.
Вход на выставки и лекции свободный.