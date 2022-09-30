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Россиянам рассказали, какие выплаты изменятся с 1 октября

Россиянам рассказали, какие выплаты изменятся с 1 октября - РИА Новости, 30.09.2022

Россиянам рассказали, какие выплаты изменятся с 1 октября

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством "Прайм" рассказал о значительных изменениях в системе социальных выплат с 1... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T02:17

2022-09-30T02:17

2022-09-30T02:17

общество

андрей гиринский

россия

рудн

детские пособия

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством "Прайм" рассказал о значительных изменениях в системе социальных выплат с 1 октября.По словам эксперта, во многих регионах с 1 октября проиндексируют выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также фиксированные выплаты для граждан возрастом от 80 лет. Кроме того, семьи, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, до 1 октября должны подать заявления в Пенсионный фонд России для выплаты пособий на детей 8-17 лет. Тогда период выплаты будет начинаться с 1 апреля 2022 года.Гиринский напомнил, что с 1 января 2023 года льготники могут получать выплаты, которые не назначаются автоматически, в денежной форме или в виде "набора социальных услуг" (НСУ). Он включает в себя лекарства и препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки и бесплатный проезд, уточнил эксперт.

https://ria.ru/20220929/alimenty-1820248624.html

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Алексей Калабанов

общество, андрей гиринский, россия, рудн, детские пособия