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Россиянам рассказали, какие выплаты изменятся с 1 октября
Россиянам рассказали, какие выплаты изменятся с 1 октября - РИА Новости, 30.09.2022
Россиянам рассказали, какие выплаты изменятся с 1 октября
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством "Прайм" рассказал о значительных изменениях в системе социальных выплат с 1... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T02:17
2022-09-30T02:17
2022-09-30T02:17
общество
андрей гиринский
россия
рудн
детские пособия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством "Прайм" рассказал о значительных изменениях в системе социальных выплат с 1 октября.По словам эксперта, во многих регионах с 1 октября проиндексируют выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также фиксированные выплаты для граждан возрастом от 80 лет. Кроме того, семьи, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, до 1 октября должны подать заявления в Пенсионный фонд России для выплаты пособий на детей 8-17 лет. Тогда период выплаты будет начинаться с 1 апреля 2022 года.Гиринский напомнил, что с 1 января 2023 года льготники могут получать выплаты, которые не назначаются автоматически, в денежной форме или в виде "набора социальных услуг" (НСУ). Он включает в себя лекарства и препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки и бесплатный проезд, уточнил эксперт.
https://ria.ru/20220929/alimenty-1820248624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей гиринский, россия, рудн, детские пособия
Общество, Андрей Гиринский, Россия, РУДН, Детские пособия
Россиянам рассказали, какие выплаты изменятся с 1 октября
Доцент РУДН Гиринский сообщил об изменениях в выплатах по льготам и пособиям с 1 октября