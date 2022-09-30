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Путин призвал Украину уважать выбор жителей освобожденных Россией областей - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин призвал Украину уважать выбор жителей освобожденных Россией областей
Путин призвал Украину уважать выбор жителей освобожденных Россией областей - РИА Новости, 30.09.2022
Путин призвал Украину уважать выбор жителей освобожденных Россией областей
Выбор народа в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделан, Россия его не предаст, а киевские власти должны относиться к нему с уважением, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:47
в мире
донецкая народная республика
киев
луганская народная республика
референдум в донбассе
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выбор народа в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделан, Россия его не предаст, а киевские власти должны относиться к нему с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров."Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст", - заявил президент."Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру", - добавил он.
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в мире, донецкая народная республика, киев, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
15:29 30.09.2022 (обновлено: 15:47 30.09.2022)
 
Путин призвал Украину уважать выбор жителей освобожденных Россией областей

Путин: Украина должна уважать выбор жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПостер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России
Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выбор народа в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделан, Россия его не предаст, а киевские власти должны относиться к нему с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
"Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст", - заявил президент.
"Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру", - добавил он.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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