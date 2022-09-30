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Путин призвал Украину уважать выбор жителей освобожденных Россией областей

Путин призвал Украину уважать выбор жителей освобожденных Россией областей - РИА Новости, 30.09.2022

Путин призвал Украину уважать выбор жителей освобожденных Россией областей

Выбор народа в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделан, Россия его не предаст, а киевские власти должны относиться к нему с уважением, заявил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:47

в мире

донецкая народная республика

киев

луганская народная республика

референдум в донбассе

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выбор народа в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделан, Россия его не предаст, а киевские власти должны относиться к нему с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что Россия призывает киевский режим немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров."Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст", - заявил президент."Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру", - добавил он.

донецкая народная республика

киев

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, киев, луганская народная республика, референдум в донбассе