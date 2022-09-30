https://ria.ru/20220930/vybor-1820613965.html
Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор
Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор - РИА Новости, 30.09.2022
Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор
Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:20
2022-09-30T15:20
2022-09-30T15:49
владимир путин
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820627981_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90cba340986fdc7399245dee74ff2f80.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820627981_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_14938ab7759e2de79021a645b9f7101a.jpg
"Люди свой выбор сделали" – Путин о референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин. "Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
2022-09-30T15:20
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Владимир Путин, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
15:20 30.09.2022 (обновлено: 15:49 30.09.2022)
Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор
Путин: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали однозначный выбор