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Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор

Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор - РИА Новости, 30.09.2022

Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор

Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:20

2022-09-30T15:20

2022-09-30T15:49

владимир путин

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Люди свой выбор сделали" – Путин о референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин. "Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов. 2022-09-30T15:20 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика