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Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор
Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор - РИА Новости, 30.09.2022
Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор
Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
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владимир путин
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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"Люди свой выбор сделали" – Путин о референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин. "Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
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владимир путин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Владимир Путин, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
15:20 30.09.2022 (обновлено: 15:49 30.09.2022)
 
Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор

Путин: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали однозначный выбор

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин.
"Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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Владимир ПутинРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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