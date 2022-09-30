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В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/vsu-1820716061.html
В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана
В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана - РИА Новости, 30.09.2022
В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана
Союзные силы не позволили украинским военным отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к российским... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:45
2022-09-30T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
денис пушилин
красный лиман
сватово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Союзные силы не позволили украинским военным отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к российским границам, сообщил РИА Новости полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Он отметил, что ВСУ считают Красный Лиман последним опорным пунктом.Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом, проехав по дороге от Кременной до села Торское, и подтвердили, что оно находится под полным контролем союзных сил. Украинским войскам до сих пор не удалось перерезать дорогу снабжения между селом и Красным Лиманом. Она находится под огневым воздействием, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана.Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце. При этом дорога от Сватово остается под контролем союзных сил, но украинские военные периодически ее обстреливают. Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден в конце мая.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный лиман
сватово
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, виталий киселев, денис пушилин, красный лиман, сватово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Денис Пушилин, Красный Лиман, Сватово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
18:45 30.09.2022 (обновлено: 23:23 30.09.2022)
 
В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана

Полковник полиции ЛНР Киселев: ВСУ не смогли отрезать Красный Лиман от Сватово и Кременной

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела при въезде в Красный Лиман. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Союзные силы не позволили украинским военным отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к российским границам, сообщил РИА Новости полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
Он отметил, что ВСУ считают Красный Лиман последним опорным пунктом.

"На самом деле задача их была очень проста и банальна. До сегодняшнего дня завладеть данным населенным пунктом, отсечь Сватово, Кременную (от Красного Лимана. — Прим. ред.) и таким образом продвинуться в сторону Российской Федерации… Но у них ничего не вышло", — подчеркнул полковник.

Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом, проехав по дороге от Кременной до села Торское, и подтвердили, что оно находится под полным контролем союзных сил. Украинским войскам до сих пор не удалось перерезать дорогу снабжения между селом и Красным Лиманом. Она находится под огневым воздействием, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана.
Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце. При этом дорога от Сватово остается под контролем союзных сил, но украинские военные периодически ее обстреливают. Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден в конце мая.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КиселевДенис ПушилинКрасный ЛиманСватовоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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