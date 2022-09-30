https://ria.ru/20220930/vsu-1820716061.html

В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана

В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана - РИА Новости, 30.09.2022

В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана

Союзные силы не позволили украинским военным отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к российским... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:45

2022-09-30T18:45

2022-09-30T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

денис пушилин

красный лиман

сватово

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Союзные силы не позволили украинским военным отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к российским границам, сообщил РИА Новости полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Он отметил, что ВСУ считают Красный Лиман последним опорным пунктом.Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом, проехав по дороге от Кременной до села Торское, и подтвердили, что оно находится под полным контролем союзных сил. Украинским войскам до сих пор не удалось перерезать дорогу снабжения между селом и Красным Лиманом. Она находится под огневым воздействием, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана.Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце. При этом дорога от Сватово остается под контролем союзных сил, но украинские военные периодически ее обстреливают. Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден в конце мая.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красный лиман

сватово

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виталий киселев, денис пушилин, красный лиман, сватово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика