18:45 30.09.2022 (обновлено: 23:23 30.09.2022)
В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана
Полковник полиции ЛНР Киселев: ВСУ не смогли отрезать Красный Лиман от Сватово и Кременной
Стела при въезде в Красный Лиман. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Союзные силы не позволили украинским военным отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к российским границам, сообщил РИА Новости полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
Он отметил, что ВСУ считают Красный Лиман последним опорным пунктом.
"На самом деле задача их была очень проста и банальна. До сегодняшнего дня завладеть данным населенным пунктом, отсечь Сватово, Кременную (от Красного Лимана. — Прим. ред.) и таким образом продвинуться в сторону Российской Федерации… Но у них ничего не вышло", — подчеркнул полковник.
Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом, проехав по дороге от Кременной до села Торское, и подтвердили, что оно находится под полным контролем союзных сил. Украинским войскам до сих пор не удалось перерезать дорогу снабжения между селом и Красным Лиманом. Она находится под огневым воздействием, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана.
Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце. При этом дорога от Сватово остается под контролем союзных сил, но украинские военные периодически ее обстреливают. Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Город был освобожден в конце мая.