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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве 2 октября

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве 2 октября - РИА Новости, 30.09.2022

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве 2 октября

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся 2 октября в Женеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь армянского... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:41

2022-09-30T08:41

2022-09-30T09:50

в мире

армения

азербайджан

арарат мирзоян

джейхун байрамов

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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся 2 октября в Женеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян."Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 2 октября в Женеве", - сказал он.По словам Унаняна, армянская сторона примет участие во встрече, "несмотря на провокации со стороны Азербайджана". "Таким образом, заявления МИД Азербайджана о том, что Армения пытается сорвать переговоры беспочвенны", - заявил пресс-секретарь.Он добавил, что Армения - как прежде, так и сейчас - настроена конструктивно и нацелена на достижение прочного мира на Южном Кавказе и ждет того же от Азербайджана.Девятнадцатого сентября в Нью-Йорке прошла трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Армении и Азербайджана Мирзояна и Байрамова.

https://ria.ru/20220929/odkb-1820360266.html

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азербайджан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, джейхун байрамов