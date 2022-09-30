https://ria.ru/20220930/vstrecha-1820499735.html
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве 2 октября
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве 2 октября - РИА Новости, 30.09.2022
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве 2 октября
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся 2 октября в Женеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь армянского... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:41
2022-09-30T08:41
2022-09-30T09:50
в мире
армения
азербайджан
арарат мирзоян
джейхун байрамов
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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся 2 октября в Женеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян."Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 2 октября в Женеве", - сказал он.По словам Унаняна, армянская сторона примет участие во встрече, "несмотря на провокации со стороны Азербайджана". "Таким образом, заявления МИД Азербайджана о том, что Армения пытается сорвать переговоры беспочвенны", - заявил пресс-секретарь.Он добавил, что Армения - как прежде, так и сейчас - настроена конструктивно и нацелена на достижение прочного мира на Южном Кавказе и ждет того же от Азербайджана.Девятнадцатого сентября в Нью-Йорке прошла трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Армении и Азербайджана Мирзояна и Байрамова.
https://ria.ru/20220929/odkb-1820360266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, джейхун байрамов
В мире, Армения, Азербайджан, Арарат Мирзоян, Джейхун Байрамов
08:41 30.09.2022 (обновлено: 09:50 30.09.2022)
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве 2 октября
Главы МИД Армении и Азербайджана Мирзоян и Байрамов встретятся в Женеве 2 октября
ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся 2 октября в Женеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.
"Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 2 октября в Женеве", - сказал он.
По словам Унаняна, армянская сторона примет участие во встрече, "несмотря на провокации со стороны Азербайджана". "Таким образом, заявления МИД Азербайджана о том, что Армения пытается сорвать переговоры беспочвенны", - заявил пресс-секретарь.
Он добавил, что Армения - как прежде, так и сейчас - настроена конструктивно и нацелена на достижение прочного мира на Южном Кавказе и ждет того же от Азербайджана.
Девятнадцатого сентября в Нью-Йорке
прошла трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена
и министров иностранных дел Армении и Азербайджана Мирзояна и Байрамова.