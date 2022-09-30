Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, во сколько обойдется восстановление ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/vosstanovlenie-1820493479.html
Политолог рассказал, во сколько обойдется восстановление ДНР и ЛНР
Политолог рассказал, во сколько обойдется восстановление ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.09.2022
Политолог рассказал, во сколько обойдется восстановление ДНР и ЛНР
Киевские власти за время существования независимой Украины лишь изымали ресурсы из Донецкой и Луганской областей, а не вкладывали в эти территории, поэтому... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:16
2022-09-30T07:17
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814245507_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_d734c5862d88b540a62e07cc1a756dfa.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевские власти за время существования независимой Украины лишь изымали ресурсы из Донецкой и Луганской областей, а не вкладывали в эти территории, поэтому восстанавливать их после вхождения Луганской и Донецких Народных Республик в состав РФ нужно будет практически с нуля, вложив около триллиона рублей, заявил РИА Новости политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. Начало запланировано на 15.00 мск. Путин выступит с объемным выступлением.Промышленность регионов, по его словам, понесла колоссальные потери. "Большая часть угольных шахт выработали свой ресурс, к тому же добыча угля там весьма дорогая. Экономика нарушена. Крупнейшие металлургические заводы стоят. Не работают уникальные предприятия, производившие машиностроительную продукцию, различного рода шахтное оборудование, которого нет на нашем российском рынке. Тех же заводов, которые еще работают, немного", - считает эксперт.По его словам, в обоих регионах прежде всего следует "стабилизировать ситуацию, сделать гарантированный мир". "До тех пор деньги туда никто не вложит", - полагает Суздальцев.
https://ria.ru/20220930/ovoschi-1820491204.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814245507_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_e6eb587dcd6f1b4dd7a84ba2f938e441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, экономика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Экономика
07:16 30.09.2022 (обновлено: 07:17 30.09.2022)
 
Политолог рассказал, во сколько обойдется восстановление ДНР и ЛНР

Политолог Суздальцев: восстановление ДНР и ЛНР потребует инвестиций на триллион рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНовый построенный жилой дом в Мариуполе
Новый построенный жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Новый построенный жилой дом в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевские власти за время существования независимой Украины лишь изымали ресурсы из Донецкой и Луганской областей, а не вкладывали в эти территории, поэтому восстанавливать их после вхождения Луганской и Донецких Народных Республик в состав РФ нужно будет практически с нуля, вложив около триллиона рублей, заявил РИА Новости политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. Начало запланировано на 15.00 мск. Путин выступит с объемным выступлением.
"За время существования независимой Украины, власти только все высасывали из Донецкой и Луганской областей, ничего не вкладывали в них. Поэтому после присоединения ДНР и ЛНР России придется восстанавливать их практически с нуля, инвестировав около триллиона рублей, чтобы подтянуть эти регионы до российских стандартов", - сказал Суздальцев.
Промышленность регионов, по его словам, понесла колоссальные потери. "Большая часть угольных шахт выработали свой ресурс, к тому же добыча угля там весьма дорогая. Экономика нарушена. Крупнейшие металлургические заводы стоят. Не работают уникальные предприятия, производившие машиностроительную продукцию, различного рода шахтное оборудование, которого нет на нашем российском рынке. Тех же заводов, которые еще работают, немного", - считает эксперт.
По его словам, в обоих регионах прежде всего следует "стабилизировать ситуацию, сделать гарантированный мир". "До тех пор деньги туда никто не вложит", - полагает Суздальцев.
Помидоры - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 06:08
Политолог: Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала