https://ria.ru/20220930/vosstanovlenie-1820493479.html

Политолог рассказал, во сколько обойдется восстановление ДНР и ЛНР

Политолог рассказал, во сколько обойдется восстановление ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.09.2022

Политолог рассказал, во сколько обойдется восстановление ДНР и ЛНР

Киевские власти за время существования независимой Украины лишь изымали ресурсы из Донецкой и Луганской областей, а не вкладывали в эти территории, поэтому... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T07:16

2022-09-30T07:16

2022-09-30T07:17

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевские власти за время существования независимой Украины лишь изымали ресурсы из Донецкой и Луганской областей, а не вкладывали в эти территории, поэтому восстанавливать их после вхождения Луганской и Донецких Народных Республик в состав РФ нужно будет практически с нуля, вложив около триллиона рублей, заявил РИА Новости политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. Начало запланировано на 15.00 мск. Путин выступит с объемным выступлением.Промышленность регионов, по его словам, понесла колоссальные потери. "Большая часть угольных шахт выработали свой ресурс, к тому же добыча угля там весьма дорогая. Экономика нарушена. Крупнейшие металлургические заводы стоят. Не работают уникальные предприятия, производившие машиностроительную продукцию, различного рода шахтное оборудование, которого нет на нашем российском рынке. Тех же заводов, которые еще работают, немного", - считает эксперт.По его словам, в обоих регионах прежде всего следует "стабилизировать ситуацию, сделать гарантированный мир". "До тех пор деньги туда никто не вложит", - полагает Суздальцев.

https://ria.ru/20220930/ovoschi-1820491204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, экономика