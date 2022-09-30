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Жители новых субъектов должны чувствовать себя защищенными, заявил Володин - РИА Новости, 30.09.2022
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Жители новых субъектов должны чувствовать себя защищенными, заявил Володин
Жители новых субъектов должны чувствовать себя защищенными, заявил Володин - РИА Новости, 30.09.2022
Жители новых субъектов должны чувствовать себя защищенными, заявил Володин
Вопросы интеграции новых территорий в состав России должны быть решены так, чтобы жители новых регионов чувствовали себя защищенными как граждане РФ, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:20
2022-09-30T17:22
россия
политика
вячеслав володин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вопросы интеграции новых территорий в состав России должны быть решены так, чтобы жители новых регионов чувствовали себя защищенными как граждане РФ, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России."Когда мы говорим о едином правовом поле, нам важно, чтобы это было единое экономическое и финансовое пространство. И многие другие вопросы должны быть решены так, чтобы жители четырех новых субъектов РФ чувствовали себя защищенными как граждане нашей страны", - заявил политик после церемонии подписания договоров о принятии в РФ новых территорий.
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россия, политика, вячеслав володин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Россия, Политика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
17:20 30.09.2022 (обновлено: 17:22 30.09.2022)
 
Жители новых субъектов должны чувствовать себя защищенными, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: жители новых территорий должны быть защищены как граждане России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вопросы интеграции новых территорий в состав России должны быть решены так, чтобы жители новых регионов чувствовали себя защищенными как граждане РФ, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
"Когда мы говорим о едином правовом поле, нам важно, чтобы это было единое экономическое и финансовое пространство. И многие другие вопросы должны быть решены так, чтобы жители четырех новых субъектов РФ чувствовали себя защищенными как граждане нашей страны", - заявил политик после церемонии подписания договоров о принятии в РФ новых территорий.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:57
Путин о присоединении новых территорий: за нами правда
 
РоссияПолитикаВячеслав ВолодинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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