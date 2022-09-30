https://ria.ru/20220930/volodin-1820674918.html
Жители новых субъектов должны чувствовать себя защищенными, заявил Володин
Жители новых субъектов должны чувствовать себя защищенными, заявил Володин - РИА Новости, 30.09.2022
Жители новых субъектов должны чувствовать себя защищенными, заявил Володин
Вопросы интеграции новых территорий в состав России должны быть решены так, чтобы жители новых регионов чувствовали себя защищенными как граждане РФ, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:20
2022-09-30T17:20
2022-09-30T17:22
россия
политика
вячеслав володин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вопросы интеграции новых территорий в состав России должны быть решены так, чтобы жители новых регионов чувствовали себя защищенными как граждане РФ, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России."Когда мы говорим о едином правовом поле, нам важно, чтобы это было единое экономическое и финансовое пространство. И многие другие вопросы должны быть решены так, чтобы жители четырех новых субъектов РФ чувствовали себя защищенными как граждане нашей страны", - заявил политик после церемонии подписания договоров о принятии в РФ новых территорий.
https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, вячеслав володин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Россия, Политика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
17:20 30.09.2022 (обновлено: 17:22 30.09.2022)
Жители новых субъектов должны чувствовать себя защищенными, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: жители новых территорий должны быть защищены как граждане России