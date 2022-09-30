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ЕК дала рекомендации странам ЕС по ограничению выдачи виз россиянам

ЕК дала рекомендации странам ЕС по ограничению выдачи виз россиянам - РИА Новости, 30.09.2022

ЕК дала рекомендации странам ЕС по ограничению выдачи виз россиянам

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от граждан РФ на визы, поданные в третьих странах. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:18

2022-09-30T15:18

2022-09-30T15:48

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от граждан РФ на визы, поданные в третьих странах.Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон представила обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС."Многие россияне выехали из РФ в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах", - сообщила она.Йоханссон уточнила, что "они должны делать это в своей стране - в России"."Исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, визы для журналистов. Для таких категорий возможность подать заявку на визу должна сохраняться", - сказала еврокомиссар.

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