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ЕК дала рекомендации странам ЕС по ограничению выдачи виз россиянам
ЕК дала рекомендации странам ЕС по ограничению выдачи виз россиянам - РИА Новости, 30.09.2022
ЕК дала рекомендации странам ЕС по ограничению выдачи виз россиянам
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от граждан РФ на визы, поданные в третьих странах. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:18
2022-09-30T15:18
2022-09-30T15:48
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от граждан РФ на визы, поданные в третьих странах.Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон представила обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС."Многие россияне выехали из РФ в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах", - сообщила она.Йоханссон уточнила, что "они должны делать это в своей стране - в России"."Исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, визы для журналистов. Для таких категорий возможность подать заявку на визу должна сохраняться", - сказала еврокомиссар.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, еврокомиссия, евросоюз, туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии
Туризм, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм, Санкции в отношении России
15:18 30.09.2022 (обновлено: 15:48 30.09.2022)
ЕК дала рекомендации странам ЕС по ограничению выдачи виз россиянам
ЕК рекомендовала ЕС не принимать заявки от россиян на визы, поданные в третьих странах
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от граждан РФ на визы, поданные в третьих странах.
Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон представила обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС.
"Многие россияне выехали из РФ в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах", - сообщила она.
Йоханссон уточнила, что "они должны делать это в своей стране - в России".
"Исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, визы для журналистов. Для таких категорий возможность подать заявку на визу должна сохраняться", - сказала еврокомиссар.