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Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами
Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами - РИА Новости, 30.09.2022
Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами
Финляндия, запрещая въезд российским туристам, не имеет права аннулировать шенгенские визы, выданные им другими странами, сообщил посол России в Финляндии Павел РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:39
2022-09-30T12:39
туризм
павел кузнецов
финляндия
россия
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финляндия, запрещая въезд российским туристам, не имеет права аннулировать шенгенские визы, выданные им другими странами, сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов."Причем финские пограничники имеют право на границе аннулировать визы, выданные финнами россиянам, аннулировать визы, которые россияне получили от других странах Шенгена, финны не имеют права", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".С 30 сентября Финляндия ограничила въезд в страну российских граждан с туристическими транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран, говорится в Telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.
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павел кузнецов, финляндия, россия, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Туризм, Павел Кузнецов, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
12:39 30.09.2022
 
Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами

Посол Кузнецов: Финляндия не может аннулировать визы, выданные россиянам другими странами

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финляндия, запрещая въезд российским туристам, не имеет права аннулировать шенгенские визы, выданные им другими странами, сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Причем финские пограничники имеют право на границе аннулировать визы, выданные финнами россиянам, аннулировать визы, которые россияне получили от других странах Шенгена, финны не имеют права", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
С 30 сентября Финляндия ограничила въезд в страну российских граждан с туристическими транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран, говорится в Telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянамКакие страны Европы выдают туристические визы россиянам
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ТуризмПавел КузнецовФинляндияРоссияСанкции в отношении РоссииТуризмНовости - Туризм
 
 
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