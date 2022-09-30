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Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами
Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами - РИА Новости, 30.09.2022
Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами
Финляндия, запрещая въезд российским туристам, не имеет права аннулировать шенгенские визы, выданные им другими странами, сообщил посол России в Финляндии Павел РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:39
2022-09-30T12:39
2022-09-30T12:39
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Финляндия, запрещая въезд российским туристам, не имеет права аннулировать шенгенские визы, выданные им другими странами, сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов."Причем финские пограничники имеют право на границе аннулировать визы, выданные финнами россиянам, аннулировать визы, которые россияне получили от других странах Шенгена, финны не имеют права", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".С 30 сентября Финляндия ограничила въезд в страну российских граждан с туристическими транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран, говорится в Telegram-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.
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павел кузнецов, финляндия, россия, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Туризм, Павел Кузнецов, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами
Посол Кузнецов: Финляндия не может аннулировать визы, выданные россиянам другими странами