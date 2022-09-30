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Еврокомиссия представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 30.09.2022

Еврокомиссия представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия в пятницу представит обновленные инструкции по выдаче виз гражданам РФ и контролю на внешних границах Евросоюза, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:58

2022-09-30T11:58

2022-09-30T12:09

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу представит обновленные инструкции по выдаче виз гражданам РФ и контролю на внешних границах Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер."В 14.00 (15.00 мск) запланировано заявление (еврокомиссара по внутренним вопросам – ред.) Илвы Йоханссон об обновленных инструкциях по выдаче виз и контролю на внешних границах ЕС для граждан России", - написал Мамер в Twitter.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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