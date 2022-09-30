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Еврокомиссия представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Еврокомиссия представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам
Еврокомиссия представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 30.09.2022
Еврокомиссия представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам
Еврокомиссия в пятницу представит обновленные инструкции по выдаче виз гражданам РФ и контролю на внешних границах Евросоюза, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:58
2022-09-30T12:09
визы
эрик мамер
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу представит обновленные инструкции по выдаче виз гражданам РФ и контролю на внешних границах Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер."В 14.00 (15.00 мск) запланировано заявление (еврокомиссара по внутренним вопросам – ред.) Илвы Йоханссон об обновленных инструкциях по выдаче виз и контролю на внешних границах ЕС для граждан России", - написал Мамер в Twitter.
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11:58 30.09.2022 (обновлено: 12:09 30.09.2022)
 
Еврокомиссия представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия в пятницу представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу представит обновленные инструкции по выдаче виз гражданам РФ и контролю на внешних границах Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"В 14.00 (15.00 мск) запланировано заявление (еврокомиссара по внутренним вопросам – ред.) Илвы Йоханссон об обновленных инструкциях по выдаче виз и контролю на внешних границах ЕС для граждан России", - написал Мамер в Twitter.
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