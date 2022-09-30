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Прокуратура потребовала запретить движение "Весна" - РИА Новости, 30.09.2022
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Прокуратура потребовала запретить движение "Весна"
Прокуратура потребовала запретить движение "Весна" - РИА Новости, 30.09.2022
Прокуратура потребовала запретить движение "Весна"
Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна" экстремистской организацией, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:59
2022-09-30T18:57
весна
санкт-петербург
россия
санкт-петербургский городской суд
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна" экстремистской организацией, сообщает ведомство.Там также призвали запретить работу организации на территории России."В этот же день прокурором принято решение о приостановлении деятельности движения до рассмотрения судом искового заявления", — говорится в сообщении.В прокуратуре утверждают, что обнаружили признаки осуществления "Весной" экстремистской деятельности, которая направлена на подрыв безопасности и основ конституционного строя . "Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации", — отмечается в сообщении.Для этого, как утверждают в прокуратуре, "Весна" использует различные политические технологии, включая массовые публичные мероприятия с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов и другие противозаконные действия.
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весна, санкт-петербург, россия, санкт-петербургский городской суд, происшествия
Весна, Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский городской суд, Происшествия
17:59 30.09.2022 (обновлено: 18:57 30.09.2022)
 
Прокуратура потребовала запретить движение "Весна"

Прокуратура Петербурга через суд потребовала запретить движение "Весна" как экстремистское

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна" экстремистской организацией, сообщает ведомство.
Там также призвали запретить работу организации на территории России.
"В этот же день прокурором принято решение о приостановлении деятельности движения до рассмотрения судом искового заявления", — говорится в сообщении.
В прокуратуре утверждают, что обнаружили признаки осуществления "Весной" экстремистской деятельности, которая направлена на подрыв безопасности и основ конституционного строя .
"Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации", — отмечается в сообщении.
Для этого, как утверждают в прокуратуре, "Весна" использует различные политические технологии, включая массовые публичные мероприятия с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов и другие противозаконные действия.
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