https://ria.ru/20220930/vesna-1820692336.html

Прокуратура потребовала запретить движение "Весна"

Прокуратура потребовала запретить движение "Весна" - РИА Новости, 30.09.2022

Прокуратура потребовала запретить движение "Весна"

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна" экстремистской организацией, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:59

2022-09-30T17:59

2022-09-30T18:57

весна

санкт-петербург

россия

санкт-петербургский городской суд

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна" экстремистской организацией, сообщает ведомство.Там также призвали запретить работу организации на территории России."В этот же день прокурором принято решение о приостановлении деятельности движения до рассмотрения судом искового заявления", — говорится в сообщении.В прокуратуре утверждают, что обнаружили признаки осуществления "Весной" экстремистской деятельности, которая направлена на подрыв безопасности и основ конституционного строя . "Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации", — отмечается в сообщении.Для этого, как утверждают в прокуратуре, "Весна" использует различные политические технологии, включая массовые публичные мероприятия с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов и другие противозаконные действия.

https://ria.ru/20220926/grinpis-1819393407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

весна, санкт-петербург, россия, санкт-петербургский городской суд, происшествия