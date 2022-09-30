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Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября - РИА Новости, 30.09.2022
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Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября
Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября - РИА Новости, 30.09.2022
Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября
Согласно оценке оператора "Северного потока 1", утечка газа на трубопроводе продолжится до 2 октября, аналогичных данных по "Северному потоку 2" пока нет,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:07
2022-09-30T15:19
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
россия
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ЦЮРИХ, 30 сен - РИА Новости. Согласно оценке оператора "Северного потока 1", утечка газа на трубопроводе продолжится до 2 октября, аналогичных данных по "Северному потоку 2" пока нет, говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.Письмо опубликовала глава шведского МИД Швеции Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", которое назначено на 22.00 мск пятницы. Как написала Линде в Twitter, важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах."По оценке оператора Nord Stream, утечки продолжатся до 2 октября. Аналогичная оценка по Nord Stream 2 еще не завершена", - говорится в заявлении, опубликованном главой МИД Швеции.
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северный поток, авария на "северных потоках", в мире, россия
Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Россия
15:07 30.09.2022 (обновлено: 15:19 30.09.2022)
 
Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября

Оператор "Северного потока": утечки газа в Балтийском море будут продолжаться до 2 октября

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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ЦЮРИХ, 30 сен - РИА Новости. Согласно оценке оператора "Северного потока 1", утечка газа на трубопроводе продолжится до 2 октября, аналогичных данных по "Северному потоку 2" пока нет, говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.
Письмо опубликовала глава шведского МИД Швеции Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", которое назначено на 22.00 мск пятницы. Как написала Линде в Twitter, важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 09:40
Взрывы на "Северных потоках" выгодны США, считает Патрушев
"По оценке оператора Nord Stream, утечки продолжатся до 2 октября. Аналогичная оценка по Nord Stream 2 еще не завершена", - говорится в заявлении, опубликованном главой МИД Швеции.
 
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