https://ria.ru/20220930/utechki-1820609346.html
Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября
Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября - РИА Новости, 30.09.2022
Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября
Согласно оценке оператора "Северного потока 1", утечка газа на трубопроводе продолжится до 2 октября, аналогичных данных по "Северному потоку 2" пока нет,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:07
2022-09-30T15:07
2022-09-30T15:19
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
россия
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ЦЮРИХ, 30 сен - РИА Новости. Согласно оценке оператора "Северного потока 1", утечка газа на трубопроводе продолжится до 2 октября, аналогичных данных по "Северному потоку 2" пока нет, говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.Письмо опубликовала глава шведского МИД Швеции Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", которое назначено на 22.00 мск пятницы. Как написала Линде в Twitter, важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах."По оценке оператора Nord Stream, утечки продолжатся до 2 октября. Аналогичная оценка по Nord Stream 2 еще не завершена", - говорится в заявлении, опубликованном главой МИД Швеции.
https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, авария на "северных потоках", в мире, россия
Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Россия
15:07 30.09.2022 (обновлено: 15:19 30.09.2022)
Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября
Оператор "Северного потока": утечки газа в Балтийском море будут продолжаться до 2 октября