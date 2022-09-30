https://ria.ru/20220930/utechki-1820609346.html

Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября

Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября - РИА Новости, 30.09.2022

Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября

Согласно оценке оператора "Северного потока 1", утечка газа на трубопроводе продолжится до 2 октября, аналогичных данных по "Северному потоку 2" пока нет,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:07

2022-09-30T15:07

2022-09-30T15:19

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

россия

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ЦЮРИХ, 30 сен - РИА Новости. Согласно оценке оператора "Северного потока 1", утечка газа на трубопроводе продолжится до 2 октября, аналогичных данных по "Северному потоку 2" пока нет, говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.Письмо опубликовала глава шведского МИД Швеции Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", которое назначено на 22.00 мск пятницы. Как написала Линде в Twitter, важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах."По оценке оператора Nord Stream, утечки продолжатся до 2 октября. Аналогичная оценка по Nord Stream 2 еще не завершена", - говорится в заявлении, опубликованном главой МИД Швеции.

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508123.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северный поток, авария на "северных потоках", в мире, россия