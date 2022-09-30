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Киевский режим грозился расправой во время референдума, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Киевский режим грозился расправой во время референдума, заявил Путин
Киевский режим грозился расправой во время референдума, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Киевский режим грозился расправой во время референдума, заявил Путин
Киевский режим грозился расправой и смертью жителям ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожской области, но им не удалось сломить жителей этих территорий, заявил президент... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:27
2022-09-30T15:47
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский режим грозился расправой и смертью жителям ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожской области, но им не удалось сломить жителей этих территорий, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас уже, в ходе референдумов киевский режим грозился расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях, запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Украина
15:27 30.09.2022 (обновлено: 15:47 30.09.2022)
 
Киевский режим грозился расправой во время референдума, заявил Путин

Путин: Киеву не удалось сломить жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский режим грозился расправой и смертью жителям ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожской области, но им не удалось сломить жителей этих территорий, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас уже, в ходе референдумов киевский режим грозился расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях, запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:46
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