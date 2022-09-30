https://ria.ru/20220930/ukraina-1820616631.html

Киевский режим грозился расправой во время референдума, заявил Путин

Киевский режим грозился расправой во время референдума, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Киевский режим грозился расправой во время референдума, заявил Путин

Киевский режим грозился расправой и смертью жителям ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожской области, но им не удалось сломить жителей этих территорий, заявил президент... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:27

2022-09-30T15:27

2022-09-30T15:47

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский режим грозился расправой и смертью жителям ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожской области, но им не удалось сломить жителей этих территорий, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас уже, в ходе референдумов киевский режим грозился расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях, запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/ssha-1820626856.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, украина