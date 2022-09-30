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Киев ушел с переговорного трека, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820560648.html
Киев ушел с переговорного трека, заявил Песков
Киев ушел с переговорного трека, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022
Киев ушел с переговорного трека, заявил Песков
Украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с РФ, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:34
2022-09-30T12:34
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
киев
москва
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с РФ, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции, требования РФ не меняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил российского лидера Владимира Путина дать переговорам с Киевом ещё один шанс для урегулирования ситуации на Украине.
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владимир путин, россия, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Киев, Москва
12:34 30.09.2022
 
Киев ушел с переговорного трека, заявил Песков

Песков о переговорах с Украиной: Киев ушел с переговорного трека, спецоперация продолжится

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с РФ, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции, требования РФ не меняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Наши требования не меняются. Цели специальной военной операции не меняются. Поэтому, естественно, в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции", - сказал Песков во время общения с прессой в пятницу.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил российского лидера Владимира Путина дать переговорам с Киевом ещё один шанс для урегулирования ситуации на Украине.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКиевМосква
 
 
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