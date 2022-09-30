Киев ушел с переговорного трека, заявил Песков
Песков о переговорах с Украиной: Киев ушел с переговорного трека, спецоперация продолжится
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с РФ, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции, требования РФ не меняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Наши требования не меняются. Цели специальной военной операции не меняются. Поэтому, естественно, в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции", - сказал Песков во время общения с прессой в пятницу.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил российского лидера Владимира Путина дать переговорам с Киевом ещё один шанс для урегулирования ситуации на Украине.
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