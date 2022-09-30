https://ria.ru/20220930/ukraina-1820560648.html

Киев ушел с переговорного трека, заявил Песков

Киев ушел с переговорного трека, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022

Киев ушел с переговорного трека, заявил Песков

Украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с РФ, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:34

2022-09-30T12:34

2022-09-30T12:34

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

киев

москва

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с РФ, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции, требования РФ не меняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил российского лидера Владимира Путина дать переговорам с Киевом ещё один шанс для урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220929/tramp-1820465367.html

россия

киев

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, киев, москва