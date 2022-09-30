https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине

"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине - РИА Новости, 30.09.2022

"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине

В США в ноябре пройдут промежуточные выборы в конгресс. От их итогов зависит дальнейшая военная и финансовая помощь Киеву. Почему Украине могут урезать "паек" — РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:00

2022-09-30T08:00

2022-09-30T13:51

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Михаил Катков. В США в ноябре пройдут промежуточные выборы в конгресс. От их итогов зависит дальнейшая военная и финансовая помощь Киеву. Почему Украине могут урезать "паек" — в материале РИА Новости.Американская мечтаВ сенате, по данным The Washington Post, шансы у обеих партий примерно одинаковые. Однако, по прогнозам национального агрегатора рейтингов Fivethirtyeight, контроль над нижней палатой конгресса с вероятностью 70% получат республиканцы. Если так, то Штаты, вероятно, ослабят поддержку Украины.По информации аналитического центра Gallup, 74% американцев одобряют финансирование Киева, но 43% сторонников Республиканской партии считают, что Вашингтон выделяет Украине слишком много денег и оружия. Среди демократов таких только девять процентов. Кроме того, почти половина граждан США, независимо от партийных предпочтений, хотят скорейшего завершения российско-украинского конфликта, даже если ради этого Киеву придется уступить часть территорий.Республиканцам не нравятся крупные финансовые вливания в Украину. В мае 57 членов партии проголосовали в палате представителей против пакета помощи на 40 миллиардов долларов. Этого требовали консервативные организации. Деньги лучше пустить на решение внутренних проблем, указывали общественные деятели.Во внешней политике республиканцы всегда считались "ястребами". Но в эту избирательную кампанию они выступают за улучшение жизни простых американцев в ущерб империалистическим амбициям. В частности, призывают нарастить добычу ископаемого топлива в стране, пресечь нелегальную миграцию и усилить борьбу с преступностью. Это назвали "планом создания защищенной нации".Активнее всех урезания помощи Киеву требуют трамписты. Так, конгрессмен от Аризоны Пол Энтони Госар заявил: "Украина нам не союзник. Россия — не враг". После 8 ноября парламентариев с подобными взглядами может оказаться достаточно для того, чтобы помешать Белому дому поддерживать режим Зеленского в прежних масштабах.Опасения КиеваУкраинские СМИ внимательно следят за происходящим по ту сторону океана. Большинство местных аналитиков предупреждают о серьезной опасности. "Каждый новый пакет помощи порождает все больше противников среди республиканцев", — отмечает директор украинского Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.Впрочем, главную надежду в Киеве возлагают не на демократов, а на успехи на фронте, демонстрирующие Западу, что деньги расходуются не впустую. Если станет ясно, что ВСУ не справляются, Вашингтон, скорее всего, потеряет интерес к Украине, не решившись напрямую вмешаться в боевые действия.Более того, СМИ признают, что часть американской политической элиты готова сотрудничать с Москвой по некоторым вопросам, потому что не чувствует угрозы для США от России. Особенно это касается трампистов.Промежуточные выборы украинское издание "Европейская правда" именует "проклятием Байдена" и прогнозирует, что Демократическая партия окажется в меньшинстве в обеих палатах. Во всяком случае, попытки республиканцев увязать экономические проблемы с внешней политикой для многих американцев выглядят убедительно. В частности, трамписты уверяют сторонников в том, что цены растут из-за продолжающихся боевых действий на Украине, а не по вине "агрессии Москвы".По мнению самого Трампа, спецоперации могло бы не быть, если бы в Киеве признали воссоединение Крыма с Россией и отказались от вступления в НАТО. А экс-президент остается наиболее популярным лидером республиканцев — 41% считает его важнее всей организации.Оружие в обмен на демократиюОпрошенные РИА Новости эксперты полагают, что победа республиканцев на промежуточных выборах предрешена. В палате представителей они выиграют со значительным преимуществом, в сенате их будет на пару человек больше, чем демократов."Новый созыв приступит к работе в январе 2023-го. Но республиканцы запустят процедуру импичмента Байдена. Вероятно, одним из обвинений станет участие его сына Хантера в украинских коррупционных схемах. Это окончательно закрепит за Киевом образ черной дыры, куда Вашингтон закидывает деньги и оружие, ничего не получая взамен", — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Импичмент парализует американские политические институты, включая Совбез США. Белый дом не сможет поддерживать Киев как раньше. Конгресс под контролем республиканцев заблокирует финансовую помощь, и федеральному правительству придется искать деньги в частных фондах."Поэтому администрация Байдена так торопится с военными поставками киевскому режиму. В частности, до конца года ВСУ могут получить ракеты, способные бить на 300 километров", — говорит эксперт. Республиканцы же больше заинтересованы в перевооружении собственной армии — их лоббисты от ВПК заработают на этом больше, чем на Украине.Тем не менее дестабилизация постсоветского пространства не уйдет из американской внешней политики. "Помимо Украины, Белый дом попытается разжечь конфликты в Центральной Азии и на Южном Кавказе", — считает заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев.Американцы угомонятся только в случае убедительной победы Москвы над киевским режимом, вплоть до акта о капитуляции. Иначе будет длительное противостояние. Причем в некоторых вопросах республиканцы могут оказаться даже решительнее демократов.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

https://ria.ru/20220912/ukraina-1815647841.html

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