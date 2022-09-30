https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html
"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине
"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине - РИА Новости, 30.09.2022
"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине
В США в ноябре пройдут промежуточные выборы в конгресс. От их итогов зависит дальнейшая военная и финансовая помощь Киеву. Почему Украине могут урезать "паек" — РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:00
2022-09-30T08:00
2022-09-30T13:51
в мире
владимир зеленский
владимир василев
украина
сша
киев
нато
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810598246_0:248:3025:1950_1920x0_80_0_0_99d78e5cd222fba42c0f06ce5febb38d.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Михаил Катков. В США в ноябре пройдут промежуточные выборы в конгресс. От их итогов зависит дальнейшая военная и финансовая помощь Киеву. Почему Украине могут урезать "паек" — в материале РИА Новости.Американская мечтаВ сенате, по данным The Washington Post, шансы у обеих партий примерно одинаковые. Однако, по прогнозам национального агрегатора рейтингов Fivethirtyeight, контроль над нижней палатой конгресса с вероятностью 70% получат республиканцы. Если так, то Штаты, вероятно, ослабят поддержку Украины.По информации аналитического центра Gallup, 74% американцев одобряют финансирование Киева, но 43% сторонников Республиканской партии считают, что Вашингтон выделяет Украине слишком много денег и оружия. Среди демократов таких только девять процентов. Кроме того, почти половина граждан США, независимо от партийных предпочтений, хотят скорейшего завершения российско-украинского конфликта, даже если ради этого Киеву придется уступить часть территорий.Республиканцам не нравятся крупные финансовые вливания в Украину. В мае 57 членов партии проголосовали в палате представителей против пакета помощи на 40 миллиардов долларов. Этого требовали консервативные организации. Деньги лучше пустить на решение внутренних проблем, указывали общественные деятели.Во внешней политике республиканцы всегда считались "ястребами". Но в эту избирательную кампанию они выступают за улучшение жизни простых американцев в ущерб империалистическим амбициям. В частности, призывают нарастить добычу ископаемого топлива в стране, пресечь нелегальную миграцию и усилить борьбу с преступностью. Это назвали "планом создания защищенной нации".Активнее всех урезания помощи Киеву требуют трамписты. Так, конгрессмен от Аризоны Пол Энтони Госар заявил: "Украина нам не союзник. Россия — не враг". После 8 ноября парламентариев с подобными взглядами может оказаться достаточно для того, чтобы помешать Белому дому поддерживать режим Зеленского в прежних масштабах.Опасения КиеваУкраинские СМИ внимательно следят за происходящим по ту сторону океана. Большинство местных аналитиков предупреждают о серьезной опасности. "Каждый новый пакет помощи порождает все больше противников среди республиканцев", — отмечает директор украинского Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.Впрочем, главную надежду в Киеве возлагают не на демократов, а на успехи на фронте, демонстрирующие Западу, что деньги расходуются не впустую. Если станет ясно, что ВСУ не справляются, Вашингтон, скорее всего, потеряет интерес к Украине, не решившись напрямую вмешаться в боевые действия.Более того, СМИ признают, что часть американской политической элиты готова сотрудничать с Москвой по некоторым вопросам, потому что не чувствует угрозы для США от России. Особенно это касается трампистов.Промежуточные выборы украинское издание "Европейская правда" именует "проклятием Байдена" и прогнозирует, что Демократическая партия окажется в меньшинстве в обеих палатах. Во всяком случае, попытки республиканцев увязать экономические проблемы с внешней политикой для многих американцев выглядят убедительно. В частности, трамписты уверяют сторонников в том, что цены растут из-за продолжающихся боевых действий на Украине, а не по вине "агрессии Москвы".По мнению самого Трампа, спецоперации могло бы не быть, если бы в Киеве признали воссоединение Крыма с Россией и отказались от вступления в НАТО. А экс-президент остается наиболее популярным лидером республиканцев — 41% считает его важнее всей организации.Оружие в обмен на демократиюОпрошенные РИА Новости эксперты полагают, что победа республиканцев на промежуточных выборах предрешена. В палате представителей они выиграют со значительным преимуществом, в сенате их будет на пару человек больше, чем демократов."Новый созыв приступит к работе в январе 2023-го. Но республиканцы запустят процедуру импичмента Байдена. Вероятно, одним из обвинений станет участие его сына Хантера в украинских коррупционных схемах. Это окончательно закрепит за Киевом образ черной дыры, куда Вашингтон закидывает деньги и оружие, ничего не получая взамен", — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Импичмент парализует американские политические институты, включая Совбез США. Белый дом не сможет поддерживать Киев как раньше. Конгресс под контролем республиканцев заблокирует финансовую помощь, и федеральному правительству придется искать деньги в частных фондах."Поэтому администрация Байдена так торопится с военными поставками киевскому режиму. В частности, до конца года ВСУ могут получить ракеты, способные бить на 300 километров", — говорит эксперт. Республиканцы же больше заинтересованы в перевооружении собственной армии — их лоббисты от ВПК заработают на этом больше, чем на Украине.Тем не менее дестабилизация постсоветского пространства не уйдет из американской внешней политики. "Помимо Украины, Белый дом попытается разжечь конфликты в Центральной Азии и на Южном Кавказе", — считает заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев.Американцы угомонятся только в случае убедительной победы Москвы над киевским режимом, вплоть до акта о капитуляции. Иначе будет длительное противостояние. Причем в некоторых вопросах республиканцы могут оказаться даже решительнее демократов.
https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html
https://ria.ru/20220912/ukraina-1815647841.html
https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810598246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7829b04a54e6ba365897314d3a742c52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, владимир василев, украина, сша, киев, нато, политика, дональд трамп, республиканская партия сша, демократическая партия сша, промежуточные выборы в сша
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Василев, Украина, США, Киев, НАТО, Политика, Дональд Трамп, Республиканская партия США, Демократическая партия США, Промежуточные выборы в США
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Михаил Катков. В США в ноябре пройдут промежуточные выборы в конгресс. От их итогов зависит дальнейшая военная и финансовая помощь Киеву. Почему Украине могут урезать "паек" — в материале РИА Новости.
В сенате, по данным The Washington Post, шансы у обеих партий примерно одинаковые. Однако, по прогнозам национального агрегатора рейтингов Fivethirtyeight, контроль над нижней палатой конгресса с вероятностью 70% получат республиканцы. Если так, то Штаты, вероятно, ослабят поддержку Украины.
По информации аналитического центра Gallup, 74% американцев одобряют финансирование Киева, но 43% сторонников Республиканской партии считают, что Вашингтон выделяет Украине слишком много денег и оружия. Среди демократов таких только девять процентов. Кроме того, почти половина граждан США, независимо от партийных предпочтений, хотят скорейшего завершения российско-украинского конфликта, даже если ради этого Киеву придется уступить часть территорий.
Республиканцам не нравятся крупные финансовые вливания в Украину. В мае 57 членов партии проголосовали в палате представителей против пакета помощи на 40 миллиардов долларов. Этого требовали консервативные организации. Деньги лучше пустить на решение внутренних проблем, указывали общественные деятели.
Во внешней политике республиканцы всегда считались "ястребами". Но в эту избирательную кампанию они выступают за улучшение жизни простых американцев в ущерб империалистическим амбициям. В частности, призывают нарастить добычу ископаемого топлива в стране, пресечь нелегальную миграцию и усилить борьбу с преступностью. Это назвали "планом создания защищенной нации".
Активнее всех урезания помощи Киеву требуют трамписты. Так, конгрессмен от Аризоны Пол Энтони Госар заявил: "Украина нам не союзник. Россия — не враг". После 8 ноября парламентариев с подобными взглядами может оказаться достаточно для того, чтобы помешать Белому дому поддерживать режим Зеленского в прежних масштабах.
Украинские СМИ внимательно следят за происходящим по ту сторону океана. Большинство местных аналитиков предупреждают о серьезной опасности. "Каждый новый пакет помощи порождает все больше противников среди республиканцев", — отмечает директор украинского Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.
Впрочем, главную надежду в Киеве возлагают не на демократов, а на успехи на фронте, демонстрирующие Западу, что деньги расходуются не впустую. Если станет ясно, что ВСУ не справляются, Вашингтон, скорее всего, потеряет интерес к Украине, не решившись напрямую вмешаться в боевые действия.
Более того, СМИ признают, что часть американской политической элиты готова сотрудничать с Москвой по некоторым вопросам, потому что не чувствует угрозы для США от России. Особенно это касается трампистов.
Промежуточные выборы украинское издание "Европейская правда" именует "проклятием Байдена" и прогнозирует, что Демократическая партия окажется в меньшинстве в обеих палатах. Во всяком случае, попытки республиканцев увязать экономические проблемы с внешней политикой для многих американцев выглядят убедительно. В частности, трамписты уверяют сторонников в том, что цены растут из-за продолжающихся боевых действий на Украине, а не по вине "агрессии Москвы".
По мнению самого Трампа, спецоперации могло бы не быть, если бы в Киеве признали воссоединение Крыма с Россией и отказались от вступления в НАТО. А экс-президент остается наиболее популярным лидером республиканцев — 41% считает его важнее всей организации.
Оружие в обмен на демократию
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что победа республиканцев на промежуточных выборах предрешена. В палате представителей они выиграют со значительным преимуществом, в сенате их будет на пару человек больше, чем демократов.
"Новый созыв приступит к работе в январе 2023-го. Но республиканцы запустят процедуру импичмента Байдена. Вероятно, одним из обвинений станет участие его сына Хантера в украинских коррупционных схемах. Это окончательно закрепит за Киевом образ черной дыры, куда Вашингтон закидывает деньги и оружие, ничего не получая взамен", — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Импичмент парализует американские политические институты, включая Совбез США. Белый дом не сможет поддерживать Киев как раньше. Конгресс под контролем республиканцев заблокирует финансовую помощь, и федеральному правительству придется искать деньги в частных фондах.
"Поэтому администрация Байдена так торопится с военными поставками киевскому режиму. В частности, до конца года ВСУ могут получить ракеты, способные бить на 300 километров", — говорит эксперт. Республиканцы же больше заинтересованы в перевооружении собственной армии — их лоббисты от ВПК заработают на этом больше, чем на Украине.
Тем не менее дестабилизация постсоветского пространства не уйдет из американской внешней политики. "Помимо Украины, Белый дом попытается разжечь конфликты в Центральной Азии и на Южном Кавказе", — считает заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев.
Американцы угомонятся только в случае убедительной победы Москвы над киевским режимом, вплоть до акта о капитуляции. Иначе будет длительное противостояние. Причем в некоторых вопросах республиканцы могут оказаться даже решительнее демократов.