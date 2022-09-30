https://ria.ru/20220930/ugledar-1820478333.html
Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед
Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед - РИА Новости, 30.09.2022
Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в угледарском направлении на некоторых участках есть продвижение вперед, есть хорошие результаты в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T00:26
2022-09-30T00:26
2022-09-30T00:27
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в угледарском направлении на некоторых участках есть продвижение вперед, есть хорошие результаты в Песках."Что касается угледарского направления, да тяжело, но тем не менее на некоторых участках даже есть продвижение вперед. Ну и сейчас одно из успешных направлений – это направление Песок, 11-й полк показывает хорошие результаты", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее союзные силы ДНР выбили украинских силовиков с позиций, занимаемых на окраине Донецка в населённом пункте Пески. Позже управление народной милиции ДНР сообщило о попытке украинских боевиков атаковать союзные подразделения в Песках. По сообщению военного ведомства ДНР, наступление было отражено. Противник понёс потери в живой силе и технике.
https://ria.ru/20220930/aviatsiya-1820477087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
00:26 30.09.2022 (обновлено: 00:27 30.09.2022)
Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед
Глава ДНР Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед