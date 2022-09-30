https://ria.ru/20220930/ugledar-1820478333.html

Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед

Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед - РИА Новости, 30.09.2022

Пушилин заявил, что в направлении Угледара есть продвижение вперед

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в угледарском направлении на некоторых участках есть продвижение вперед, есть хорошие результаты в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T00:26

2022-09-30T00:26

2022-09-30T00:27

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в угледарском направлении на некоторых участках есть продвижение вперед, есть хорошие результаты в Песках."Что касается угледарского направления, да тяжело, но тем не менее на некоторых участках даже есть продвижение вперед. Ну и сейчас одно из успешных направлений – это направление Песок, 11-й полк показывает хорошие результаты", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее союзные силы ДНР выбили украинских силовиков с позиций, занимаемых на окраине Донецка в населённом пункте Пески. Позже управление народной милиции ДНР сообщило о попытке украинских боевиков атаковать союзные подразделения в Песках. По сообщению военного ведомства ДНР, наступление было отражено. Противник понёс потери в живой силе и технике.

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Максим Горбачев

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика