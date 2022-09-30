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Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье
Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье - РИА Новости, 30.09.2022
Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье
Украинские войска били прицельно по автоколонне, стоящей на выезде на освобожденную территорию Запорожской области, сообщил в пятницу член главного совета... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:11
2022-09-30T13:11
2022-09-30T13:11
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска били прицельно по автоколонне, стоящей на выезде на освобожденную территорию Запорожской области, сообщил в пятницу член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. По последним данным, 24 человека погибли, еще 36 ранены."Прицельным огнем были нанесены несколько артиллерийских ударов", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
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владимир рогов, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, В мире
Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье
Рогов: украинские военные наносили прицельные удары по автоколонне в Запорожской области