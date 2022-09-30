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Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье

Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье - РИА Новости, 30.09.2022

Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье

Украинские войска били прицельно по автоколонне, стоящей на выезде на освобожденную территорию Запорожской области, сообщил в пятницу член главного совета... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:11

2022-09-30T13:11

2022-09-30T13:11

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

в мире

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска били прицельно по автоколонне, стоящей на выезде на освобожденную территорию Запорожской области, сообщил в пятницу член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. По последним данным, 24 человека погибли, еще 36 ранены."Прицельным огнем были нанесены несколько артиллерийских ударов", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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владимир рогов, запорожская область, в мире