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Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/udary-1820571503.html
Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье
Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье - РИА Новости, 30.09.2022
Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье
Украинские войска били прицельно по автоколонне, стоящей на выезде на освобожденную территорию Запорожской области, сообщил в пятницу член главного совета... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:11
2022-09-30T13:11
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска били прицельно по автоколонне, стоящей на выезде на освобожденную территорию Запорожской области, сообщил в пятницу член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. По последним данным, 24 человека погибли, еще 36 ранены."Прицельным огнем были нанесены несколько артиллерийских ударов", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
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владимир рогов, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, В мире
13:11 30.09.2022
 
Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по автоколонне в Запорожье

Рогов: украинские военные наносили прицельные удары по автоколонне в Запорожской области

© фото очевидцаНа месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
На месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
© фото очевидца
На месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска били прицельно по автоколонне, стоящей на выезде на освобожденную территорию Запорожской области, сообщил в пятницу член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. По последним данным, 24 человека погибли, еще 36 ранены.
"Прицельным огнем были нанесены несколько артиллерийских ударов", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьВ мире
 
 
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