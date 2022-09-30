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Западу предрекли в борьбе с Россией "завершающий смертельный удар" - РИА Новости, 30.09.2022
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Западу предрекли в борьбе с Россией "завершающий смертельный удар"
Западу предрекли в борьбе с Россией "завершающий смертельный удар" - РИА Новости, 30.09.2022
Западу предрекли в борьбе с Россией "завершающий смертельный удар"
Введение ценового потолка на российскую нефть странами Запада может стать для них "завершающим смертельным ударом", а для президента США Джо Байдена – "самым... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T01:47
2022-09-30T04:30
в мире
джо байден
дэн эберхарт
россия
сша
китай
опек
g7
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Введение ценового потолка на российскую нефть странами Запада может стать для них "завершающим смертельным ударом", а для президента США Джо Байдена – "самым большим просчетом в сфере энергетике", пишет в своей статье в Forbes эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт.Как отмечает автор, есть два вероятных следствия ценового ограничения на экспорт российской нефти, которое лидеры "Большой семерки" согласовали в начале сентября, и "оба они не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики", так как в ней заключены существенные недостатки.По словам Эберхарта, страны "Большой семерки" полагают, что им удалось разработать "хитрый способ" сделать так, чтобы российская нефть продолжала течь на рынки, а цены при этом держались на более низком уровне. "Этот план хорош в теории, но на практике он несет в себе массу рисков. Так происходит, потому что политики не в состоянии понять механизмы работы энергетических рынков", - подчеркивает автор.Ценовое ограничение коснется крупных покупателей российской нефти, таких как Китай, Индия и – в меньшей степени – Турция, при этом эти страны не подписались под планом введения ценового потолка. Как пишет Эберхарт, после того как Россия объявила, что не станет продавать свою нефть государствам, которые присоединятся к плану, рассчитывать на их поддержку "было бы неразумно".Кроме того, Россия остается неизменным членом группы ОПЕК+, а ключевые члены картеля уже "сыты по горло" постоянными вмешательствами Запада в работу энергетических рынков. При этом ОПЕК+ уже сделал "предупредительный выстрел" в сторону Вашингтона, объявив о небольшом сокращении добычи в октябре и не исключив дальнейших сокращений."Итак, каковы наиболее вероятные исходы введения ценового потолка? Учитывая, что в нем нет никакого практического смысла и обеспечить его соблюдение невозможно, это ограничение станет лишь дополнительным риском в условиях, когда рынок не может себе этого позволить – в силу того, что дополнительных мощностей по добыче в мире очень мало", - предупреждает Эберхарт.По его словам, "наихудший" вариант развития событий для Запада – это "полномасштабный ответный удар России" на введение ценового потолка, в результате чего цены на сырую нефть на мировых рынках могут взлететь до 150 долларов за баррель. "Опасность такой реакции рынка невозможно переоценить – особенно с учетом того, что администрация (президента США Джо – ред.) Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом", - резюмирует автор.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, джо байден, дэн эберхарт, россия, сша, китай, опек, g7
В мире, Джо Байден, Дэн Эберхарт, Россия, США, Китай, ОПЕК, G7
01:47 30.09.2022 (обновлено: 04:30 30.09.2022)
 
Западу предрекли в борьбе с Россией "завершающий смертельный удар"

Глава Canary Эберхарт: потолок цен на нефть из России станет смертельным ударом для Запада

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкеры с нефтью в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Введение ценового потолка на российскую нефть странами Запада может стать для них "завершающим смертельным ударом", а для президента США Джо Байдена – "самым большим просчетом в сфере энергетике", пишет в своей статье в Forbes эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт.
Как отмечает автор, есть два вероятных следствия ценового ограничения на экспорт российской нефти, которое лидеры "Большой семерки" согласовали в начале сентября, и "оба они не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики", так как в ней заключены существенные недостатки.
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В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть
По словам Эберхарта, страны "Большой семерки" полагают, что им удалось разработать "хитрый способ" сделать так, чтобы российская нефть продолжала течь на рынки, а цены при этом держались на более низком уровне. "Этот план хорош в теории, но на практике он несет в себе массу рисков. Так происходит, потому что политики не в состоянии понять механизмы работы энергетических рынков", - подчеркивает автор.
Ценовое ограничение коснется крупных покупателей российской нефти, таких как Китай, Индия и – в меньшей степени – Турция, при этом эти страны не подписались под планом введения ценового потолка. Как пишет Эберхарт, после того как Россия объявила, что не станет продавать свою нефть государствам, которые присоединятся к плану, рассчитывать на их поддержку "было бы неразумно".
Кроме того, Россия остается неизменным членом группы ОПЕК+, а ключевые члены картеля уже "сыты по горло" постоянными вмешательствами Запада в работу энергетических рынков. При этом ОПЕК+ уже сделал "предупредительный выстрел" в сторону Вашингтона, объявив о небольшом сокращении добычи в октябре и не исключив дальнейших сокращений.
"Итак, каковы наиболее вероятные исходы введения ценового потолка? Учитывая, что в нем нет никакого практического смысла и обеспечить его соблюдение невозможно, это ограничение станет лишь дополнительным риском в условиях, когда рынок не может себе этого позволить – в силу того, что дополнительных мощностей по добыче в мире очень мало", - предупреждает Эберхарт.
По его словам, "наихудший" вариант развития событий для Запада – это "полномасштабный ответный удар России" на введение ценового потолка, в результате чего цены на сырую нефть на мировых рынках могут взлететь до 150 долларов за баррель. "Опасность такой реакции рынка невозможно переоценить – особенно с учетом того, что администрация (президента США Джо – ред.) Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом", - резюмирует автор.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из России.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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