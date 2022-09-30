https://ria.ru/20220930/uchitel_goda-1820584174.html
Испытание вопросом. Лауреаты "Учитель года России – 2022" ответили ученикам
Испытание вопросом. Лауреаты "Учитель года России – 2022" ответили ученикам - РИА Новости, 30.09.2022
Испытание вопросом. Лауреаты "Учитель года России – 2022" ответили ученикам
Пятнадцать лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022" продолжают участие в финальных состязаниях. В четверг, участники прошли испытание "Вопрос учителю... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:55
2022-09-30T13:55
2022-09-30T13:57
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сн_образование
абакан
саранск
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учитель года 2022
евгений макаров
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ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Пятнадцать лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022" продолжают участие в финальных состязаниях. В четверг, участники прошли испытание "Вопрос учителю года", которое состоялось на площадке музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени, сообщает корреспондент РИА Новости.В ходе нового испытания, которое проходило в формате пресс-конференции, лауреаты отвечали на вопросы учеников, родителей, представителей СМИ, профессиональной и культурной общественности. По словам организаторов, конкурсанты смогли проявить себя, свои коммуникативные навыки и обозначить позицию по актуальным вопросам развития системы образования.По условиям испытания 15 лауреатов разделили на три группы (по 5 человек), каждой из которых давалось на выступление до 60 минут. Члены жюри оценивали испытание по четырем критериям, в числе которых ценность основания и аргументированность профессионально-личностной позиции, масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений, конструктивность позиции и коммуникативная культура.Одними из самых интересных, по словам участников, были по традиции вопросы от ученического жюри. Школьники, победители конкурса "Большая перемена", поинтересовались захотели бы конкурсанты, будучи семиклассниками и побывав на своем же мастер-классе (который лауреаты представляли в предыдущем испытании), учиться у самих себя.Вся группа отвечающих сошлась в едином мнении, что с удовольствием бы учились у таких преподавателей. А вот вопрос от родителей (мамы ученика 6 класса – прим. ред.) о необходимости в современной школе домашних заданий для учеников вызвал дискуссию среди конкурсантов."Если учитель способен провести эффективный урок и дать образовательный результат, то ребенок после школы может прийти домой и отдыхать, наполнятся, перезагружаться. А, когда придет на следующий урок, то вспомнит, что закрепили. То есть учитель выстроит систему урока таким образом, что ребенок не пострадает. Перегруз ребенка домашними заданиями бывает приводит к тому, что ребенок выключается из образовательного процесса, не хочет ходить в школу, теряет мотивацию", – поделилась учитель русского языка и литературы школы №17 (г. Саранск) Евгения Макарова.Но коллеги на сцене с ней не во всем согласились. "А я считаю, что домашнее задание необходимо, возможно, не с первого по четвертый класс, где другая специфика и моторика. А вот, если по моему предмету – физике, не будем закреплять пройденный материал, то у современного, клипового человека он выветривается", – возразил коллеге учитель физики и астрономии Лицея №2 г. Нальчик Аслан Кашежев.Испытание "Вопрос учителю года" завершает второй тур конкурсной программы, по результатам которого будет названа пятерка призеров. Они продолжат борьбу в третьем туре заключительного этапа конкурса.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.
https://ria.ru/20220927/uchitel_goda-1819815754.html
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социальный навигатор, сн_образование, абакан, саранск, нальчик, государственный кремлевский дворец, учитель года 2022, евгений макаров, общество
Социальный навигатор, СН_Образование, Абакан, Саранск, Нальчик, Государственный Кремлевский дворец, Учитель года 2022, Евгений Макаров, Общество
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Пятнадцать лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022" продолжают участие в финальных состязаниях. В четверг, участники прошли испытание "Вопрос учителю года", которое состоялось на площадке музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени, сообщает корреспондент РИА Новости.
В ходе нового испытания, которое проходило в формате пресс-конференции, лауреаты отвечали на вопросы учеников, родителей, представителей СМИ, профессиональной и культурной общественности. По словам организаторов, конкурсанты смогли проявить себя, свои коммуникативные навыки и обозначить позицию по актуальным вопросам развития системы образования.
По условиям испытания 15 лауреатов разделили на три группы (по 5 человек), каждой из которых давалось на выступление до 60 минут. Члены жюри оценивали испытание по четырем критериям, в числе которых ценность основания и аргументированность профессионально-личностной позиции, масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений, конструктивность позиции и коммуникативная культура.
Одними из самых интересных, по словам участников, были по традиции вопросы от ученического жюри. Школьники, победители конкурса "Большая перемена", поинтересовались захотели бы конкурсанты, будучи семиклассниками и побывав на своем же мастер-классе (который лауреаты представляли в предыдущем испытании), учиться у самих себя.
Вся группа отвечающих сошлась в едином мнении, что с удовольствием бы учились у таких преподавателей.
"В седьмом классе я был, мягко скажем, несобранным, но даже тогда, если бы я увидел подобные мастер-классы: свой и своих коллег, то загорелся бы жаждой знаний. Настолько бы захотел учиться у таких преподавателей, что, наверное, даже моя жизнь может бы сложилась бы по-другому сейчас, но утверждать не стану. Отмечу, что свою работу, я очень люблю", – пояснил учитель английского языка школы №1 (г. Абакан) Андрей Колоухов.
А вот вопрос от родителей (мамы ученика 6 класса – прим. ред.) о необходимости в современной школе домашних заданий для учеников вызвал дискуссию среди конкурсантов.
"Если учитель способен провести эффективный урок и дать образовательный результат, то ребенок после школы может прийти домой и отдыхать, наполнятся, перезагружаться. А, когда придет на следующий урок, то вспомнит, что закрепили. То есть учитель выстроит систему урока таким образом, что ребенок не пострадает. Перегруз ребенка домашними заданиями бывает приводит к тому, что ребенок выключается из образовательного процесса, не хочет ходить в школу, теряет мотивацию", – поделилась учитель русского языка и литературы школы №17 (г. Саранск) Евгения Макарова.
Но коллеги на сцене с ней не во всем согласились.
"А я считаю, что домашнее задание необходимо, возможно, не с первого по четвертый класс, где другая специфика и моторика. А вот, если по моему предмету – физике, не будем закреплять пройденный материал, то у современного, клипового человека он выветривается", – возразил коллеге учитель физики и астрономии Лицея №2 г. Нальчик Аслан Кашежев.
Испытание "Вопрос учителю года" завершает второй тур конкурсной программы, по результатам которого будет названа пятерка призеров. Они продолжат борьбу в третьем туре заключительного этапа конкурса.
Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.