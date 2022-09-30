https://ria.ru/20220930/tyurma-1820287873.html

"Пил воду из бачка унитаза": что происходит в подмосковном СИЗО

"Пил воду из бачка унитаза": что происходит в подмосковном СИЗО - РИА Новости, 30.09.2022

"Пил воду из бачка унитаза": что происходит в подмосковном СИЗО

В ста километрах от Москвы заключенные замерзают в камерах с разбитыми окнами, прячут продукты от крыс и пьют воду из унитазов. По данным членов областной... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:00

2022-09-30T08:00

2022-09-30T08:08

арест

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

онк

общество

россия

московская область (подмосковье)

коломна

александр мальцев (синхронист)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мария Рубникович. В ста километрах от Москвы заключенные замерзают в камерах с разбитыми окнами, прячут продукты от крыс и пьют воду из унитазов. По данным членов областной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), из-за перелимита в Коломенском изоляторе № 6 люди месяцами не могут дождаться медпомощи. В ходе визита комиссия выявила также множество других грубых нарушений. РИА Новости разбиралось в ситуации.Одеяло в инееАнтона Иванова (имя изменено) задержали в декабре 2021-го. В СИЗО-6 города Коломны он провел полгода. Первые два месяца — в одиночной камере без водопроводного крана.Окно в камере до конца не закрывалось, даже при включенном отоплении было жутко холодно. "Ему выдали ветхий матрас, больше похожий на тряпку, пружины кровати за ночь промерзали, даже одеяло покрывалось инеем", — говорит юрист.Из-за постоянного переохлаждения у Антона возникли проблемы с почками. Потребовалось обследование и лечение. Но в медсанчасти на его обращения не реагировали. Без ответа осталось и письмо начальнику изолятора.Адвокат жаловался и уполномоченному по правам человека в Московской области, и во ФСИН, но каждый раз получал отписки о том, что лечение его подзащитного — врачебная тайна, поэтому прокомментировать ситуацию чиновники не могут.Без стекол, лампочек и туалетаПроверив это СИЗО, члены ОНК выявили множество нарушений. По сути, отмечают в комиссии, условия там — пыточные.Здание тюрьмы построено еще в XIX веке и давно требует ремонта. По территории бегают крысы, на площадках для прогулок — шлак от угля, которым топят котлы. Это, в частности, упоминается в составленном по итогам визита правозащитников акте, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Штукатурка провисает и отслаивается, кирпичная кладка стен крошится, на потолках — плесень от сырости, деревянные полы разрушаются, расшатаны раковины и унитазы. В некоторых камерах туалетов нет вовсе — водят в соседнее помещение.На многих окнах нет стекол. Сотрудники уверяют, что просто не успевают их вставлять. Зимой люди пытаются спастись от холода, а летом мучаются от жары и комаров. Вентиляция или забита мусором, или неисправна, а фумигаторы отбирают. Не положено.В нескольких камерах не работает дежурное освещение — спать приходится при ярком дневном. О радио, телевизоре, холодильнике тут и не заикаются. Не выдают даже книги.Койки изготовлены кустарным способом. По данным ОНК, вместимость изолятора Коломны согласно допускам — 300 человек. А там сейчас около 450.По шесть часов в автозакеВ СИЗО признают, что изолятор переполнен.На всех не хватает мыла, швейных иголок, матрасов. Туалетную бумагу предоставили только после массовых жалоб. Зубная паста в гигиенических наборах просрочена на год, а щетку выдают отдельно, без упаковки.Проблемы и с постельными принадлежностями. Теоретически белье могли бы передать близкие, но и здесь возникают сложности. Если простыня не белая или на ней есть какие-то рисунки — не примут как несоответствующую требованиям.Сотрудники СИЗО не справляются — их слишком мало. "Младшего инспекторского состава недостаточно, медработников и цензоров тоже не хватает", — указывает Александр Мальцев.Кадровый дефицит привел к проблемам, например, с пересылкой. Большинство заключенных привозят в Коломну из ИВС в Люберцах.Через неделю измерили температуруПочти в каждой камере есть те, кому необходима медицинская помощь. Но получали ее единицы.Алтынбек Кадыров накануне ареста попал в ДТП. Его мучали боли в спине, немели ноги. Единственное, что для него сделали, — принесли таблетку обезболивающего.Он просил администрацию организовать магнитно-резонансную томографию позвоночника. Ждал несколько месяцев, но в больницу его так и не отвезли. Объясняют: нет сопровождающих.Две недели Кадырову не выдавали ножницы, чтобы удалить вросший ноготь на ноге. Палец воспалился и отек. Лишь благодаря вмешательству правозащитников заключенному предоставили маникюрный набор и антисептик.После проверки ОНК его обещали направить на томографию "в ближайшее время", однако конкретных дат так и не назвали.Жаловался на недомогание и 41-летний Ян Кателевский, впервые оказавшийся за решеткой. Летом он заболел. На просьбы вызвать врача сотрудники не реагировали. Его письменные обращения к администрации нигде не фиксировали, потому что журнала учета в СИЗО попросту нет.Через неделю пришла медсестра, через дверь измерила температуру бесконтактным термометром и дала две таблетки "Цитрамона П". На этом лечение закончилось.Подозреваемая Елена Константинова с ВИЧ на четвертой стадии помощи так и не дождалась — скончалась в карантинном блоке изолятора.Часами стояли на морозеНадеяться на поддержку близких заключенным тоже не приходится. Попасть в СИЗО — целое испытание и для родственников, и для адвокатов."ФСИН организовала электронную запись, но в Коломне это напрочь игнорируют. Я пояснил на КПП, что записался, но в итоге стоял в живой очереди. Люди проводили на 20-градусном морозе по несколько часов", — рассказывает юрист Вадим Чадаев.Само помещение для свиданий — это бывшая подсобка бюро передач. Две кабинки — для родственников, одна — для адвокатов. Звукоизоляции нет.Следственные действия, по словам юристов, часто проводят без адвокатов. С таким нарушением столкнулись сразу несколько заключенных.У Антона Иванова оперативники неоднократно брали показания прямо в камере. Уговаривали его признать вину и сдать соучастников."Когда я узнал об этом от подзащитного, сразу обратился к руководителю СИЗО с адвокатским запросом. Уточнил, посещал ли кто-то Иванова. На ответ дается 30 дней, но я не получил его и через полтора месяца", — вспоминает Чадаев.Юрист требовал от прокуратуры привлечь начальника СИЗО к административной ответственности. В прокуратуре заявили, что все было в рамках закона. "Приложили к письму копии двух ответов, которые мне якобы направляли. Видимо, сделанные задним числом".В региональном управлении ФСИН на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию в изоляторе не ответили.Правозащитники отмечают, что пока любые положительные изменения в жизни заключенных происходят лишь после массовых жалоб и проверок. Но для приведения условий содержания в соответствие нормам нужны комплексные решения: финансирование и ужесточение контроля со стороны госорганов.

https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html

https://ria.ru/20220602/arest-1792411171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Даниил Ломакин

арест, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк, общество, россия, московская область (подмосковье), коломна, александр мальцев (синхронист)