https://ria.ru/20220930/tyurma-1820287873.html
"Пил воду из бачка унитаза": что происходит в подмосковном СИЗО
"Пил воду из бачка унитаза": что происходит в подмосковном СИЗО - РИА Новости, 30.09.2022
"Пил воду из бачка унитаза": что происходит в подмосковном СИЗО
В ста километрах от Москвы заключенные замерзают в камерах с разбитыми окнами, прячут продукты от крыс и пьют воду из унитазов. По данным членов областной... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:00
2022-09-30T08:00
2022-09-30T08:08
арест
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
онк
общество
россия
московская область (подмосковье)
коломна
александр мальцев (синхронист)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820167256_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58e9d1c084e67906387c525825b0e28e.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мария Рубникович. В ста километрах от Москвы заключенные замерзают в камерах с разбитыми окнами, прячут продукты от крыс и пьют воду из унитазов. По данным членов областной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), из-за перелимита в Коломенском изоляторе № 6 люди месяцами не могут дождаться медпомощи. В ходе визита комиссия выявила также множество других грубых нарушений. РИА Новости разбиралось в ситуации.Одеяло в инееАнтона Иванова (имя изменено) задержали в декабре 2021-го. В СИЗО-6 города Коломны он провел полгода. Первые два месяца — в одиночной камере без водопроводного крана.Окно в камере до конца не закрывалось, даже при включенном отоплении было жутко холодно. "Ему выдали ветхий матрас, больше похожий на тряпку, пружины кровати за ночь промерзали, даже одеяло покрывалось инеем", — говорит юрист.Из-за постоянного переохлаждения у Антона возникли проблемы с почками. Потребовалось обследование и лечение. Но в медсанчасти на его обращения не реагировали. Без ответа осталось и письмо начальнику изолятора.Адвокат жаловался и уполномоченному по правам человека в Московской области, и во ФСИН, но каждый раз получал отписки о том, что лечение его подзащитного — врачебная тайна, поэтому прокомментировать ситуацию чиновники не могут.Без стекол, лампочек и туалетаПроверив это СИЗО, члены ОНК выявили множество нарушений. По сути, отмечают в комиссии, условия там — пыточные.Здание тюрьмы построено еще в XIX веке и давно требует ремонта. По территории бегают крысы, на площадках для прогулок — шлак от угля, которым топят котлы. Это, в частности, упоминается в составленном по итогам визита правозащитников акте, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Штукатурка провисает и отслаивается, кирпичная кладка стен крошится, на потолках — плесень от сырости, деревянные полы разрушаются, расшатаны раковины и унитазы. В некоторых камерах туалетов нет вовсе — водят в соседнее помещение.На многих окнах нет стекол. Сотрудники уверяют, что просто не успевают их вставлять. Зимой люди пытаются спастись от холода, а летом мучаются от жары и комаров. Вентиляция или забита мусором, или неисправна, а фумигаторы отбирают. Не положено.В нескольких камерах не работает дежурное освещение — спать приходится при ярком дневном. О радио, телевизоре, холодильнике тут и не заикаются. Не выдают даже книги.Койки изготовлены кустарным способом. По данным ОНК, вместимость изолятора Коломны согласно допускам — 300 человек. А там сейчас около 450.По шесть часов в автозакеВ СИЗО признают, что изолятор переполнен.На всех не хватает мыла, швейных иголок, матрасов. Туалетную бумагу предоставили только после массовых жалоб. Зубная паста в гигиенических наборах просрочена на год, а щетку выдают отдельно, без упаковки.Проблемы и с постельными принадлежностями. Теоретически белье могли бы передать близкие, но и здесь возникают сложности. Если простыня не белая или на ней есть какие-то рисунки — не примут как несоответствующую требованиям.Сотрудники СИЗО не справляются — их слишком мало. "Младшего инспекторского состава недостаточно, медработников и цензоров тоже не хватает", — указывает Александр Мальцев.Кадровый дефицит привел к проблемам, например, с пересылкой. Большинство заключенных привозят в Коломну из ИВС в Люберцах.Через неделю измерили температуруПочти в каждой камере есть те, кому необходима медицинская помощь. Но получали ее единицы.Алтынбек Кадыров накануне ареста попал в ДТП. Его мучали боли в спине, немели ноги. Единственное, что для него сделали, — принесли таблетку обезболивающего.Он просил администрацию организовать магнитно-резонансную томографию позвоночника. Ждал несколько месяцев, но в больницу его так и не отвезли. Объясняют: нет сопровождающих.Две недели Кадырову не выдавали ножницы, чтобы удалить вросший ноготь на ноге. Палец воспалился и отек. Лишь благодаря вмешательству правозащитников заключенному предоставили маникюрный набор и антисептик.После проверки ОНК его обещали направить на томографию "в ближайшее время", однако конкретных дат так и не назвали.Жаловался на недомогание и 41-летний Ян Кателевский, впервые оказавшийся за решеткой. Летом он заболел. На просьбы вызвать врача сотрудники не реагировали. Его письменные обращения к администрации нигде не фиксировали, потому что журнала учета в СИЗО попросту нет.Через неделю пришла медсестра, через дверь измерила температуру бесконтактным термометром и дала две таблетки "Цитрамона П". На этом лечение закончилось.Подозреваемая Елена Константинова с ВИЧ на четвертой стадии помощи так и не дождалась — скончалась в карантинном блоке изолятора.Часами стояли на морозеНадеяться на поддержку близких заключенным тоже не приходится. Попасть в СИЗО — целое испытание и для родственников, и для адвокатов."ФСИН организовала электронную запись, но в Коломне это напрочь игнорируют. Я пояснил на КПП, что записался, но в итоге стоял в живой очереди. Люди проводили на 20-градусном морозе по несколько часов", — рассказывает юрист Вадим Чадаев.Само помещение для свиданий — это бывшая подсобка бюро передач. Две кабинки — для родственников, одна — для адвокатов. Звукоизоляции нет.Следственные действия, по словам юристов, часто проводят без адвокатов. С таким нарушением столкнулись сразу несколько заключенных.У Антона Иванова оперативники неоднократно брали показания прямо в камере. Уговаривали его признать вину и сдать соучастников."Когда я узнал об этом от подзащитного, сразу обратился к руководителю СИЗО с адвокатским запросом. Уточнил, посещал ли кто-то Иванова. На ответ дается 30 дней, но я не получил его и через полтора месяца", — вспоминает Чадаев.Юрист требовал от прокуратуры привлечь начальника СИЗО к административной ответственности. В прокуратуре заявили, что все было в рамках закона. "Приложили к письму копии двух ответов, которые мне якобы направляли. Видимо, сделанные задним числом".В региональном управлении ФСИН на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию в изоляторе не ответили.Правозащитники отмечают, что пока любые положительные изменения в жизни заключенных происходят лишь после массовых жалоб и проверок. Но для приведения условий содержания в соответствие нормам нужны комплексные решения: финансирование и ужесточение контроля со стороны госорганов.
https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html
https://ria.ru/20220602/arest-1792411171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арест, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк, общество, россия, московская область (подмосковье), коломна, александр мальцев (синхронист)
Арест, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ОНК, Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Коломна, Александр Мальцев (синхронист)
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мария Рубникович. В ста километрах от Москвы заключенные замерзают в камерах с разбитыми окнами, прячут продукты от крыс и пьют воду из унитазов. По данным членов областной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), из-за перелимита в Коломенском изоляторе № 6 люди месяцами не могут дождаться медпомощи. В ходе визита комиссия выявила также множество других грубых нарушений. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Антона Иванова (имя изменено) задержали в декабре 2021-го. В СИЗО-6
города Коломны
он провел полгода. Первые два месяца — в одиночной камере без водопроводного крана.
"Он написал заявление начальнику СИЗО, просил установить кран или хотя бы выдать его — сам бы поставил. Просьбу выполнили через два месяца. Все это время Иванов брал воду из бачка унитаза и кипятил", — рассказывает адвокат Московской коллегии адвокатов "Солидарность" Вадим Чадаев.
Окно в камере до конца не закрывалось, даже при включенном отоплении было жутко холодно. "Ему выдали ветхий матрас, больше похожий на тряпку, пружины кровати за ночь промерзали, даже одеяло покрывалось инеем", — говорит юрист.
Из-за постоянного переохлаждения у Антона возникли проблемы с почками. Потребовалось обследование и лечение. Но в медсанчасти на его обращения не реагировали. Без ответа осталось и письмо начальнику изолятора.
Адвокат жаловался и уполномоченному по правам человека в Московской области
, и во ФСИН
, но каждый раз получал отписки о том, что лечение его подзащитного — врачебная тайна, поэтому прокомментировать ситуацию чиновники не могут.
Без стекол, лампочек и туалета
Проверив это СИЗО, члены ОНК
выявили множество нарушений. По сути, отмечают в комиссии, условия там — пыточные.
Здание тюрьмы построено еще в XIX веке и давно требует ремонта. По территории бегают крысы, на площадках для прогулок — шлак от угля, которым топят котлы. Это, в частности, упоминается в составленном по итогам визита правозащитников акте, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Штукатурка провисает и отслаивается, кирпичная кладка стен крошится, на потолках — плесень от сырости, деревянные полы разрушаются, расшатаны раковины и унитазы. В некоторых камерах туалетов нет вовсе — водят в соседнее помещение.
На многих окнах нет стекол. Сотрудники уверяют, что просто не успевают их вставлять.
"Разбить окно может какой-нибудь один буйный заключенный, его отправляют в карцер, а остальные девять человек мерзнут", — объясняет член подмосковного ОНК Александр Мальцев.
Зимой люди пытаются спастись от холода, а летом мучаются от жары и комаров. Вентиляция или забита мусором, или неисправна, а фумигаторы отбирают. Не положено.
В нескольких камерах не работает дежурное освещение — спать приходится при ярком дневном. О радио, телевизоре, холодильнике тут и не заикаются. Не выдают даже книги.
Койки изготовлены кустарным способом.
"В камере № 90 — трехъярусные кровати. Норма санитарной площади на человека — менее четырех квадратных метров", — отмечается в отчете.
По данным ОНК, вместимость изолятора Коломны согласно допускам — 300 человек. А там сейчас около 450.
По шесть часов в автозаке
В СИЗО признают, что изолятор переполнен.
На всех не хватает мыла, швейных иголок, матрасов. Туалетную бумагу предоставили только после массовых жалоб. Зубная паста в гигиенических наборах просрочена на год, а щетку выдают отдельно, без упаковки.
Проблемы и с постельными принадлежностями. Теоретически белье могли бы передать близкие, но и здесь возникают сложности. Если простыня не белая или на ней есть какие-то рисунки — не примут как несоответствующую требованиям.
Сотрудники СИЗО не справляются — их слишком мало. "Младшего инспекторского состава недостаточно, медработников и цензоров тоже не хватает", — указывает Александр Мальцев.
Кадровый дефицит привел к проблемам, например, с пересылкой. Большинство заключенных привозят в Коломну из ИВС в Люберцах
.
"Людей оттуда могут забрать в восемь-девять вечера, и в камере СИЗО они оказываются в два часа ночи. Все это время сидят в автозаках, без продуктов и воды, без туалета", — говорит правозащитник.
Через неделю измерили температуру
Почти в каждой камере есть те, кому необходима медицинская помощь. Но получали ее единицы.
Алтынбек Кадыров накануне ареста попал в ДТП. Его мучали боли в спине, немели ноги. Единственное, что для него сделали, — принесли таблетку обезболивающего.
Он просил администрацию организовать магнитно-резонансную томографию позвоночника. Ждал несколько месяцев, но в больницу его так и не отвезли. Объясняют: нет сопровождающих.
Две недели Кадырову не выдавали ножницы, чтобы удалить вросший ноготь на ноге. Палец воспалился и отек. Лишь благодаря вмешательству правозащитников заключенному предоставили маникюрный набор и антисептик.
После проверки ОНК его обещали направить на томографию "в ближайшее время", однако конкретных дат так и не назвали.
Жаловался на недомогание и 41-летний Ян Кателевский, впервые оказавшийся за решеткой. Летом он заболел. На просьбы вызвать врача сотрудники не реагировали. Его письменные обращения к администрации нигде не фиксировали, потому что журнала учета в СИЗО попросту нет.
Через неделю пришла медсестра, через дверь измерила температуру бесконтактным термометром и дала две таблетки "Цитрамона П". На этом лечение закончилось.
Подозреваемая Елена Константинова с ВИЧ на четвертой стадии помощи так и не дождалась — скончалась в карантинном блоке изолятора.
Надеяться на поддержку близких заключенным тоже не приходится. Попасть в СИЗО — целое испытание и для родственников, и для адвокатов.
"ФСИН организовала электронную запись, но в Коломне это напрочь игнорируют. Я пояснил на КПП, что записался, но в итоге стоял в живой очереди. Люди проводили на 20-градусном морозе по несколько часов", — рассказывает юрист Вадим Чадаев.
Само помещение для свиданий — это бывшая подсобка бюро передач. Две кабинки — для родственников, одна — для адвокатов. Звукоизоляции нет.
"Телефоны старые, связь ужасная, постоянно фоновый шум, гул трамваев с улицы. Параллельно с вами общаются еще несколько человек. Приходится напрягать слух и перекрикивать окружающих", — объясняет адвокат.
Следственные действия, по словам юристов, часто проводят без адвокатов. С таким нарушением столкнулись сразу несколько заключенных.
У Антона Иванова оперативники неоднократно брали показания прямо в камере. Уговаривали его признать вину и сдать соучастников.
"Когда я узнал об этом от подзащитного, сразу обратился к руководителю СИЗО с адвокатским запросом. Уточнил, посещал ли кто-то Иванова. На ответ дается 30 дней, но я не получил его и через полтора месяца", — вспоминает Чадаев.
Юрист требовал от прокуратуры привлечь начальника СИЗО к административной ответственности. В прокуратуре заявили, что все было в рамках закона. "Приложили к письму копии двух ответов, которые мне якобы направляли. Видимо, сделанные задним числом".
В региональном управлении ФСИН на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию в изоляторе не ответили.
Правозащитники отмечают, что пока любые положительные изменения в жизни заключенных происходят лишь после массовых жалоб и проверок. Но для приведения условий содержания в соответствие нормам нужны комплексные решения: финансирование и ужесточение контроля со стороны госорганов.