07:32 30.09.2022 (обновлено: 10:58 30.09.2022)
Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма, заявил посол КНР
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма
© AP Photo / Ng Han GuanТуристы на участке Великой китайской стены
© AP Photo / Ng Han Guan
Туристы на участке Великой китайской стены. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма, у стран есть обширные перспективы для развития сотрудничества в этой сфере, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Наши страны в полной мере используют преимущества существующих механизмов и площадок сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, активно развивают диалог на высоком уровне в сфере туризма, что играет важную ведущую роль", - сказал Чжан Ханьхуэй в преддверии китайского национального праздника – Дня образования КНР.
Посол напомнил, что в августе и сентябре в онлайн-режиме прошли заседание китайско-российской подкомиссии по сотрудничеству в сфере туризма и совещание министров туризма стран БРИКС.
"Обе стороны активно выполняют положения соответствующих соглашений в сфере туризма. Надеюсь, в недалеком будущем, когда пандемия в мире пойдет на спад, сотрудничество наших стран в сфере туризма ждут более обширные перспективы развития", - подчеркнул дипломат.