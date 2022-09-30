https://ria.ru/20220930/turizm-1820493894.html

Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма, заявил посол КНР

Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма, заявил посол КНР - РИА Новости, 30.09.2022

Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма, заявил посол КНР

Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма, у стран есть обширные перспективы для развития сотрудничества в этой сфере, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T07:32

2022-09-30T07:32

2022-09-30T10:58

туризм

чжан ханьхуэй

китай

россия

брикс

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новости - туризм

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма, у стран есть обширные перспективы для развития сотрудничества в этой сфере, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.Посол напомнил, что в августе и сентябре в онлайн-режиме прошли заседание китайско-российской подкомиссии по сотрудничеству в сфере туризма и совещание министров туризма стран БРИКС."Обе стороны активно выполняют положения соответствующих соглашений в сфере туризма. Надеюсь, в недалеком будущем, когда пандемия в мире пойдет на спад, сотрудничество наших стран в сфере туризма ждут более обширные перспективы развития", - подчеркнул дипломат.

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

чжан ханьхуэй, китай, россия, брикс, в мире, новости - туризм