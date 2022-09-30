https://ria.ru/20220930/turizm-1820249201.html
Эксперты рассказали, когда мировой туризм вернется к допандемийному уровню
Эксперты рассказали, когда мировой туризм вернется к допандемийному уровню - РИА Новости, 30.09.2022
Эксперты рассказали, когда мировой туризм вернется к допандемийному уровню
Мировой туризм вернется к допандемийному уровню не раньше 2024 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T01:27
2022-09-30T01:27
2022-09-30T01:27
туризм
новости - туризм
европа
ближний восток
южная америка
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мировой туризм вернется к допандемийному уровню не раньше 2024 года, сообщает АТОР.По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), за семь месяцев этого года отрасль восстановилась на 57 процентов. С января по июль состоялось 474 миллиона поездок, тогда как за аналогичный период 2021-го — всего 175 миллионов.Лидером стала Европа: на ее долю пришлось 65 процентов всего международного турпотока. На втором месте — страны Ближнего Востока, на третьем — Северная и Южная Америка."В прогнозах по восстановлению мирового туризма до уровня 2019 года эксперты UNWTO осторожны: чуть больше половины из них видят потенциальное возвращение к допандемийному уровню только в 2024 году или позже", — отмечают в АТОР.По мнению специалистов, этому препятствует сложная экономическая и геополитическая ситуация в мире.
https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819759673.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, европа, ближний восток, южная америка, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Ближний Восток, Южная Америка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, туристы
Эксперты рассказали, когда мировой туризм вернется к допандемийному уровню
UNWTO: мировой туризм вернется к допандемийному уровню не раньше 2024 года