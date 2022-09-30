https://ria.ru/20220930/turizm-1820249201.html

Эксперты рассказали, когда мировой туризм вернется к допандемийному уровню

Эксперты рассказали, когда мировой туризм вернется к допандемийному уровню - РИА Новости, 30.09.2022

Эксперты рассказали, когда мировой туризм вернется к допандемийному уровню

Мировой туризм вернется к допандемийному уровню не раньше 2024 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T01:27

2022-09-30T01:27

2022-09-30T01:27

туризм

новости - туризм

европа

ближний восток

южная америка

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

туристы

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мировой туризм вернется к допандемийному уровню не раньше 2024 года, сообщает АТОР.По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), за семь месяцев этого года отрасль восстановилась на 57 процентов. С января по июль состоялось 474 миллиона поездок, тогда как за аналогичный период 2021-го — всего 175 миллионов.Лидером стала Европа: на ее долю пришлось 65 процентов всего международного турпотока. На втором месте — страны Ближнего Востока, на третьем — Северная и Южная Америка."В прогнозах по восстановлению мирового туризма до уровня 2019 года эксперты UNWTO осторожны: чуть больше половины из них видят потенциальное возвращение к допандемийному уровню только в 2024 году или позже", — отмечают в АТОР.По мнению специалистов, этому препятствует сложная экономическая и геополитическая ситуация в мире.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819759673.html

европа

ближний восток

южная америка

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

новости - туризм, европа, ближний восток, южная америка, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы