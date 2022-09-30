https://ria.ru/20220930/tsennosti-1820620244.html
Путин пообещал защитить ценности России от Запада
Путин пообещал защитить ценности России от Запада - РИА Новости, 30.09.2022
Путин пообещал защитить ценности России от Запада
Претензии на мировое господство в мире уже не раз разбивались о мужество российского народа, Россия и сейчас защитит свои ценности и свою Родину, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:42
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Претензии на мировое господство в мире уже не раз разбивались о мужество российского народа, Россия и сейчас защитит свои ценности и свою Родину, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа, Россия всегда будет Россией, мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220901/zhizn-1813818090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
15:34 30.09.2022 (обновлено: 15:42 30.09.2022)
Путин пообещал защитить ценности России от Запада
Президент Путин пообещал защитить ценности России от Запада
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Претензии на мировое господство в мире уже не раз разбивались о мужество российского народа, Россия и сейчас защитит свои ценности и свою Родину, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа, Россия всегда будет Россией, мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.