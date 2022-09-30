https://ria.ru/20220930/tsennosti-1820620244.html

Путин пообещал защитить ценности России от Запада

Путин пообещал защитить ценности России от Запада - РИА Новости, 30.09.2022

Путин пообещал защитить ценности России от Запада

Претензии на мировое господство в мире уже не раз разбивались о мужество российского народа, Россия и сейчас защитит свои ценности и свою Родину, заявил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:42

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Претензии на мировое господство в мире уже не раз разбивались о мужество российского народа, Россия и сейчас защитит свои ценности и свою Родину, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа, Россия всегда будет Россией, мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220901/zhizn-1813818090.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество