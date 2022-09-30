https://ria.ru/20220930/tsekha-1820581338.html

ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет

ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет - РИА Новости, 30.09.2022

ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет

Российская авиация уничтожила цеха завода "Южмаш" в Днепропетровске, где производили сборку украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У",... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:43

2022-09-30T13:43

2022-09-30T14:42

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровск

войска воздушно-космической обороны

в мире

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская авиация уничтожила цеха завода "Южмаш" в Днепропетровске, где производили сборку украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У", сообщили в Минобороны."Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод", — заявили в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Минобороны РФ об уничтожении цеха ВСУ по сборке ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории "Южмаша" Уничтожение цехов по сборке украинских ракет и разгром боевиков ВСУ под Краматорском: главное из брифинга МО РФ 2022-09-30T13:43 true PT4M00S

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Варвара Скокшина

россия, днепропетровск, войска воздушно-космической обороны, в мире