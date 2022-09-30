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ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет
ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет - РИА Новости, 30.09.2022
ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет
Российская авиация уничтожила цеха завода "Южмаш" в Днепропетровске, где производили сборку украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У",... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:43
2022-09-30T13:43
2022-09-30T14:42
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
войска воздушно-космической обороны
в мире
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская авиация уничтожила цеха завода "Южмаш" в Днепропетровске, где производили сборку украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У", сообщили в Минобороны."Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод", — заявили в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Минобороны РФ об уничтожении цеха ВСУ по сборке ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории "Южмаша"
Уничтожение цехов по сборке украинских ракет и разгром боевиков ВСУ под Краматорском: главное из брифинга МО РФ
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россия, днепропетровск, войска воздушно-космической обороны, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Войска воздушно-космической обороны, В мире
13:43 30.09.2022 (обновлено: 14:42 30.09.2022)
ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет
Минобороны: в Днепропетровске уничтожили цеха по сборке ракет "Гром-2" и "Точка-У"