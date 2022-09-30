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Трибунал по военным преступлениям Киева состоится, заявили в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/tribunal-1820591823.html
Трибунал по военным преступлениям Киева состоится, заявили в ДНР
Трибунал по военным преступлениям Киева состоится, заявили в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022
Трибунал по военным преступлениям Киева состоится, заявили в ДНР
Трибунал по военным преступлениям Киева в Донбассе состоится, в каком виде он будет проходить, будет определено после гармонизации законодательства Донецкой... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:21
2022-09-30T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
киев
совет безопасности оон
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Трибунал по военным преступлениям Киева в Донбассе состоится, в каком виде он будет проходить, будет определено после гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с российским, считает депутат Народного совета Елена Шишкина.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности."Мы все понимаем, что сейчас не время его проводить под обстрелами. Преступники не уйдут от наказания. В каком виде оно (наказание - ред.) будет в связи со вхождением в правовое поле РФ, так как там мораторий на смертную казнь, это будет ясно чуть позже, когда мы окончательно гармонизируем законодательство. В любом случае, наше законодательство не будет противоречить законодательству федеральному", - сказала РИА Новости Шишкина.Она также выразила надежду, что при принятии решения о проведении трибунала будет учтено мнение жителей Донбасса, которые более восьми лет живут под обстрелами украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20220823/tribunal-1811467844.html
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донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, киев, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Совет Безопасности ООН
14:21 30.09.2022
 
Трибунал по военным преступлениям Киева состоится, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что формат трибунала по военным преступлениям Киева определят позже

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Красном Лимане
Разрушенное здание в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенное здание в Красном Лимане. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Трибунал по военным преступлениям Киева в Донбассе состоится, в каком виде он будет проходить, будет определено после гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с российским, считает депутат Народного совета Елена Шишкина.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
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"Мы все понимаем, что сейчас не время его проводить под обстрелами. Преступники не уйдут от наказания. В каком виде оно (наказание - ред.) будет в связи со вхождением в правовое поле РФ, так как там мораторий на смертную казнь, это будет ясно чуть позже, когда мы окончательно гармонизируем законодательство. В любом случае, наше законодательство не будет противоречить законодательству федеральному", - сказала РИА Новости Шишкина.
Она также выразила надежду, что при принятии решения о проведении трибунала будет учтено мнение жителей Донбасса, которые более восьми лет живут под обстрелами украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияКиевСовет Безопасности ООН
 
 
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