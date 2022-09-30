https://ria.ru/20220930/tribunal-1820591823.html

Трибунал по военным преступлениям Киева состоится, заявили в ДНР

Трибунал по военным преступлениям Киева состоится, заявили в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022

Трибунал по военным преступлениям Киева состоится, заявили в ДНР

Трибунал по военным преступлениям Киева в Донбассе состоится, в каком виде он будет проходить, будет определено после гармонизации законодательства Донецкой... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:21

2022-09-30T14:21

2022-09-30T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

киев

совет безопасности оон

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Трибунал по военным преступлениям Киева в Донбассе состоится, в каком виде он будет проходить, будет определено после гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с российским, считает депутат Народного совета Елена Шишкина.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности."Мы все понимаем, что сейчас не время его проводить под обстрелами. Преступники не уйдут от наказания. В каком виде оно (наказание - ред.) будет в связи со вхождением в правовое поле РФ, так как там мораторий на смертную казнь, это будет ясно чуть позже, когда мы окончательно гармонизируем законодательство. В любом случае, наше законодательство не будет противоречить законодательству федеральному", - сказала РИА Новости Шишкина.Она также выразила надежду, что при принятии решения о проведении трибунала будет учтено мнение жителей Донбасса, которые более восьми лет живут под обстрелами украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://ria.ru/20220823/tribunal-1811467844.html

https://ria.ru/20220822/boeviki-1811335983.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, киев, совет безопасности оон