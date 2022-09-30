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Путепровод через Транссиб в Приамурье построят с облигациями ДОМ.РФ - РИА Новости, 30.09.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220930/transsib-1820562535.html
Путепровод через Транссиб в Приамурье построят с облигациями ДОМ.РФ
Путепровод через Транссиб в Приамурье построят с облигациями ДОМ.РФ - РИА Новости, 30.09.2022
Путепровод через Транссиб в Приамурье построят с облигациями ДОМ.РФ
Путепровод в поселке городского типа Новобурейский через Транссибирскую магистраль в Амурской области построят в 2024 году при использовании инфраструктурных... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:41
2022-09-30T13:08
экономика
василий орлов (губернатор)
россия
белогорск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен - РИА Новости. Путепровод в поселке городского типа Новобурейский через Транссибирскую магистраль в Амурской области построят в 2024 году при использовании инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов.Путепровод – пилотный проект, который будет реализован по концессии. Длина дороги из двух полос составит 3,13 километра, его создание позволит ввести в эксплуатацию до 50 тысяч "квадратов" жилья. Стоимость проекта оценивается в 2,87 миллиарда рублей, размер займа – 1,7 миллиарда. Начало строительства намечено на конец текущего года."Комиссия правительства РФ по региональному развитию одобрила финансирование с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ строительства путепровода в Новобурейском через Транссибирскую железнодорожную магистраль... Путепровод будет сдан в 2024 году", - цитирует Орлова его пресс-служба..По словам главы региона, до этого времени планируется начать строительство еще нескольких аналогичных объектов. На возведение путепроводов в Серышеве и Белогорске уже получены положительные заключения экспертизы."Ждем заключений на объекты в Возжаевке и Завитинске. Всего в Амурской области необходимо построить 11 путепроводов, из них 10 - над Транссибом", - уточнил Орлов.По данным директора подразделения инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ Александра Аксакова, создание объекта в Новобурейском, в том числе, позволит построить новое современное жилье. Реализация проекта активизирует жилищное строительство в городе Райчихинск, поселках Бурея, Малиновка и Прогресс. Здесь планируется возвести многоквартирные кварталы и индивидуальное жилье."Исторически Транссиб создавался так, что расположенные на пути населенные пункты оказались разрезаны железной дорогой. Сегодня это обстоятельство существенно ограничивает развитие близлежащих территорий. Возведение современного переезда с помощью механизма ДОМ.РФ окажет позитивное влияние на жилищное строительство не только в Новобурейске, но и в соседних муниципальных образованиях, а также позволит улучшить жизни около 1 тысячи семей", - приводятся в сообщении слова Аксакова.Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство соцобъектов на льготных условиях, а регионам - реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий. С его помощью разрешается создавать дорожно-транспортные, инженерные, социальные объекты по проектам жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий, можно финансировать, в частности, IT-инфраструктуру, благоустройство городских и сельских территорий, инфраструктуру для ИЖС, подвижной состав (по транспортным проектам) и строительство наемных домов.
https://ria.ru/20220906/bam-1814723049.html
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экономика, василий орлов (губернатор), россия, белогорск
Экономика, Василий Орлов (губернатор), Россия, Белогорск, Амурская область
12:41 30.09.2022 (обновлено: 13:08 30.09.2022)
 
Путепровод через Транссиб в Приамурье построят с облигациями ДОМ.РФ

Губернатор Орлов: путепровод через Транссиб в Приамурье построят с облигациями ДОМ.РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль
Железнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Железнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен - РИА Новости. Путепровод в поселке городского типа Новобурейский через Транссибирскую магистраль в Амурской области построят в 2024 году при использовании инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов.
Путепровод – пилотный проект, который будет реализован по концессии. Длина дороги из двух полос составит 3,13 километра, его создание позволит ввести в эксплуатацию до 50 тысяч "квадратов" жилья. Стоимость проекта оценивается в 2,87 миллиарда рублей, размер займа – 1,7 миллиарда. Начало строительства намечено на конец текущего года.
"Комиссия правительства РФ по региональному развитию одобрила финансирование с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ строительства путепровода в Новобурейском через Транссибирскую железнодорожную магистраль... Путепровод будет сдан в 2024 году", - цитирует Орлова его пресс-служба..
По словам главы региона, до этого времени планируется начать строительство еще нескольких аналогичных объектов. На возведение путепроводов в Серышеве и Белогорске уже получены положительные заключения экспертизы.
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"Ждем заключений на объекты в Возжаевке и Завитинске. Всего в Амурской области необходимо построить 11 путепроводов, из них 10 - над Транссибом", - уточнил Орлов.
По данным директора подразделения инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ Александра Аксакова, создание объекта в Новобурейском, в том числе, позволит построить новое современное жилье. Реализация проекта активизирует жилищное строительство в городе Райчихинск, поселках Бурея, Малиновка и Прогресс. Здесь планируется возвести многоквартирные кварталы и индивидуальное жилье.
"Исторически Транссиб создавался так, что расположенные на пути населенные пункты оказались разрезаны железной дорогой. Сегодня это обстоятельство существенно ограничивает развитие близлежащих территорий. Возведение современного переезда с помощью механизма ДОМ.РФ окажет позитивное влияние на жилищное строительство не только в Новобурейске, но и в соседних муниципальных образованиях, а также позволит улучшить жизни около 1 тысячи семей", - приводятся в сообщении слова Аксакова.
Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство соцобъектов на льготных условиях, а регионам - реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий. С его помощью разрешается создавать дорожно-транспортные, инженерные, социальные объекты по проектам жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий, можно финансировать, в частности, IT-инфраструктуру, благоустройство городских и сельских территорий, инфраструктуру для ИЖС, подвижной состав (по транспортным проектам) и строительство наемных домов.
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