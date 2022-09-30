https://ria.ru/20220930/tramp-1820656415.html

American Thinker: Трамп одним вопросом про Россию загнал Белый дом в тупик

American Thinker: Трамп одним вопросом про Россию загнал Белый дом в тупик - РИА Новости, 01.10.2022

American Thinker: Трамп одним вопросом про Россию загнал Белый дом в тупик

Предложение бывшего президента США Дональда Трампа стать посредником на переговорах между Россией и Украиной поставило в тупик Белый дом, пишет обозреватель The РИА Новости, 01.10.2022

2022-09-30T16:40

2022-09-30T16:40

2022-10-01T01:21

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дональд трамп

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Предложение бывшего президента США Дональда Трампа стать посредником на переговорах между Россией и Украиной поставило в тупик Белый дом, пишет обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.На днях экс-глава государства опубликовал в собственной соцсети Truth Social пост с предложением возглавить переговоры между Москвой и Киевом ради разрешения кризиса."Всего одним коротким постом <…> Трамп загнал политический истеблишмент в угол", — написала Мюррей.Она добавила, что на первый взгляд предложение экс-президента похоже на троллинг. Но обратила внимание на отказ левых политиков от дипломатических усилий для решения кризиса."Он просто дал им еще одну возможность опростоволоситься — и мы от этого только выиграем", — написала автор.Также Мюррей назвала умение Трампа троллить "политическим колдовством" и отметила, что свое предложение он оформил в виде вопроса."Теперь мяч на их стороне. Этом им, поджигателям войны из конгресса и Белого дома, предстоит решать: отказаться от помощи человека с мировым опытом <…> и пойти наперекор своей же легенде или же согласиться на перемирие и облегчить глобальный стресс", — подытожила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам российского лидера, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В конце сентября на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоялись референдумы, на которых абсолютно большинство избирателей проголосовали за присоединение к России. В пятницу, 30 сентября, в Москве Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры об их присоединении к России.

https://ria.ru/20220929/kon-1820357713.html

https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, сша