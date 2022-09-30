Рейтинг@Mail.ru
American Thinker: Трамп одним вопросом про Россию загнал Белый дом в тупик - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/tramp-1820656415.html
American Thinker: Трамп одним вопросом про Россию загнал Белый дом в тупик
American Thinker: Трамп одним вопросом про Россию загнал Белый дом в тупик - РИА Новости, 01.10.2022
American Thinker: Трамп одним вопросом про Россию загнал Белый дом в тупик
Предложение бывшего президента США Дональда Трампа стать посредником на переговорах между Россией и Украиной поставило в тупик Белый дом, пишет обозреватель The РИА Новости, 01.10.2022
2022-09-30T16:40
2022-10-01T01:21
в мире
россия
украина
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27306332fd4fca272e7cd2425ab54688.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Предложение бывшего президента США Дональда Трампа стать посредником на переговорах между Россией и Украиной поставило в тупик Белый дом, пишет обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.На днях экс-глава государства опубликовал в собственной соцсети Truth Social пост с предложением возглавить переговоры между Москвой и Киевом ради разрешения кризиса."Всего одним коротким постом &lt;…&gt; Трамп загнал политический истеблишмент в угол", — написала Мюррей.Она добавила, что на первый взгляд предложение экс-президента похоже на троллинг. Но обратила внимание на отказ левых политиков от дипломатических усилий для решения кризиса."Он просто дал им еще одну возможность опростоволоситься — и мы от этого только выиграем", — написала автор.Также Мюррей назвала умение Трампа троллить "политическим колдовством" и отметила, что свое предложение он оформил в виде вопроса."Теперь мяч на их стороне. Этом им, поджигателям войны из конгресса и Белого дома, предстоит решать: отказаться от помощи человека с мировым опытом &lt;…&gt; и пойти наперекор своей же легенде или же согласиться на перемирие и облегчить глобальный стресс", — подытожила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам российского лидера, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В конце сентября на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоялись референдумы, на которых абсолютно большинство избирателей проголосовали за присоединение к России. В пятницу, 30 сентября, в Москве Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры об их присоединении к России.
https://ria.ru/20220929/kon-1820357713.html
https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e17c5f360ade5e4da6d3126c0417ef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, США
16:40 30.09.2022 (обновлено: 01:21 01.10.2022)
 
American Thinker: Трамп одним вопросом про Россию загнал Белый дом в тупик

AT: Трамп загнал Белый дом в тупик предложением стать посредником между Москвой и Киевом

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Предложение бывшего президента США Дональда Трампа стать посредником на переговорах между Россией и Украиной поставило в тупик Белый дом, пишет обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.
На днях экс-глава государства опубликовал в собственной соцсети Truth Social пост с предложением возглавить переговоры между Москвой и Киевом ради разрешения кризиса.
"Всего одним коротким постом <…> Трамп загнал политический истеблишмент в угол", — написала Мюррей.
Она добавила, что на первый взгляд предложение экс-президента похоже на троллинг. Но обратила внимание на отказ левых политиков от дипломатических усилий для решения кризиса.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 16:14
На Украине испугались "троянского коня Путина" в НАТО
"Он просто дал им еще одну возможность опростоволоситься — и мы от этого только выиграем", — написала автор.
Также Мюррей назвала умение Трампа троллить "политическим колдовством" и отметила, что свое предложение он оформил в виде вопроса.
"Теперь мяч на их стороне. Этом им, поджигателям войны из конгресса и Белого дома, предстоит решать: отказаться от помощи человека с мировым опытом <…> и пойти наперекор своей же легенде или же согласиться на перемирие и облегчить глобальный стресс", — подытожила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам российского лидера, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В конце сентября на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоялись референдумы, на которых абсолютно большинство избирателей проголосовали за присоединение к России. В пятницу, 30 сентября, в Москве Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры об их присоединении к России.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:37
В США признали провал в "украинской авантюре"
 
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала