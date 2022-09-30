https://ria.ru/20220930/torgovlya-1820486339.html

Посол Китая рассказал о развитии торговли с Россией

Посол Китая рассказал о развитии торговли с Россией - РИА Новости, 30.09.2022

Посол Китая рассказал о развитии торговли с Россией

Москва и Пекин продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, по итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд, заявил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T03:02

2022-09-30T03:02

2022-09-30T05:07

китай

россия

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в мире

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва и Пекин продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, по итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.КНР после начала российской специальной военной операции на Украине испытывает сильное давление Запада, пытающегося помешать сотрудничеству Москвы и Пекина.По его словам, за первые восемь месяцев 2022 года объем двусторонней торговли превысил 117,2 миллиарда долларов, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года."Верю, что по итогам года объем двусторонней торговли установит новый исторический рекорд. Китай будет и впредь вместе с Россией активно принимать действенные меры для обеспечения нормального торгово-экономического взаимодействия между нашими странами, обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок", - сказал посол.Одновременно с укреплением сотрудничества в области энергетики, машиностроения и сельского хозяйства страны будут создавать новые точки роста в таких сферах, как цифровая экономика, зеленое развитие, биомедицина, способствовать одновременному увеличению масштаба и повышению качества китайско-российских торгово-экономических отношений, убежден дипломат.

https://ria.ru/20220916/tovarooborot-1817418153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, россия, экономика, в мире