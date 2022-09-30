https://ria.ru/20220930/torgovlya-1820486339.html
Посол Китая рассказал о развитии торговли с Россией
Посол Китая рассказал о развитии торговли с Россией - РИА Новости, 30.09.2022
Посол Китая рассказал о развитии торговли с Россией
Москва и Пекин продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, по итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T03:02
2022-09-30T03:02
2022-09-30T05:07
китай
россия
экономика
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва и Пекин продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, по итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.КНР после начала российской специальной военной операции на Украине испытывает сильное давление Запада, пытающегося помешать сотрудничеству Москвы и Пекина.По его словам, за первые восемь месяцев 2022 года объем двусторонней торговли превысил 117,2 миллиарда долларов, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года."Верю, что по итогам года объем двусторонней торговли установит новый исторический рекорд. Китай будет и впредь вместе с Россией активно принимать действенные меры для обеспечения нормального торгово-экономического взаимодействия между нашими странами, обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок", - сказал посол.Одновременно с укреплением сотрудничества в области энергетики, машиностроения и сельского хозяйства страны будут создавать новые точки роста в таких сферах, как цифровая экономика, зеленое развитие, биомедицина, способствовать одновременному увеличению масштаба и повышению качества китайско-российских торгово-экономических отношений, убежден дипломат.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, экономика, в мире
Китай, Россия, Экономика, В мире
03:02 30.09.2022 (обновлено: 05:07 30.09.2022)
Посол Китая рассказал о развитии торговли с Россией
Посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продолжит развивать торговлю с Россией
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва и Пекин продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, по итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
КНР после начала российской специальной военной операции на Украине
испытывает сильное давление Запада, пытающегося помешать сотрудничеству Москвы и Пекина.
"В этом году перед лицом сложной международной обстановки, пандемии коронавируса и других тяжелых испытаний, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало большую гибкость и, вопреки общим тенденциям, показало впечатляющий рост", - сказал Чжан Ханьхуэй в преддверии китайского национального праздника – Дня образования КНР (отмечается 1 октября).
По его словам, за первые восемь месяцев 2022 года объем двусторонней торговли превысил 117,2 миллиарда долларов, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Верю, что по итогам года объем двусторонней торговли установит новый исторический рекорд. Китай будет и впредь вместе с Россией активно принимать действенные меры для обеспечения нормального торгово-экономического взаимодействия между нашими странами, обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок", - сказал посол.
Одновременно с укреплением сотрудничества в области энергетики, машиностроения и сельского хозяйства страны будут создавать новые точки роста в таких сферах, как цифровая экономика, зеленое развитие, биомедицина, способствовать одновременному увеличению масштаба и повышению качества китайско-российских торгово-экономических отношений, убежден дипломат.