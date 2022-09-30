https://ria.ru/20220930/tirannozavr-1820573535.html

На аукционе планируют продать скелет тираннозавра за 25 миллионов долларов

На аукционе планируют продать скелет тираннозавра за 25 миллионов долларов - РИА Новости, 30.09.2022

На аукционе планируют продать скелет тираннозавра за 25 миллионов долларов

Christie's Hong Kong впервые выставляет полный скелет тираннозавра на аукционе в Азии. Он будет представлен на торгах искусством XX-XXI веков 30 ноября. Там же... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:48

2022-09-30T13:48

2022-09-30T13:48

культура

новости культуры

археология

аукцион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820562713_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4daa23659a3d7f43ca284d4ea729f5f6.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Christie's Hong Kong впервые выставляет полный скелет тираннозавра на аукционе в Азии. Он будет представлен на торгах искусством XX-XXI веков 30 ноября. Там же будут продаваться работы художницы Яёи Кусамы, пишет Artnet. Эстимейт — от 15 до 25 миллионов долларов.Длина скелета — 43 фута (13,1 метра), высота — 16 футов (4,9 метра), ширина — 7 футов (2,1 метра), а вес — более 3000 фунтов (1361 килограммов). Плотность костей 54 процента. Гигант был обнаружен в Монтане. Он жил во времена мелового периода (68-66 миллионов лет назад).

https://ria.ru/20220729/dinozavr-1805743356.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, аукцион