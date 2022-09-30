https://ria.ru/20220930/tirannozavr-1820573535.html
На аукционе планируют продать скелет тираннозавра за 25 миллионов долларов
На аукционе планируют продать скелет тираннозавра за 25 миллионов долларов - РИА Новости, 30.09.2022
На аукционе планируют продать скелет тираннозавра за 25 миллионов долларов
Christie's Hong Kong впервые выставляет полный скелет тираннозавра на аукционе в Азии. Он будет представлен на торгах искусством XX-XXI веков 30 ноября. Там же... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:48
2022-09-30T13:48
2022-09-30T13:48
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Christie's Hong Kong впервые выставляет полный скелет тираннозавра на аукционе в Азии. Он будет представлен на торгах искусством XX-XXI веков 30 ноября. Там же будут продаваться работы художницы Яёи Кусамы, пишет Artnet. Эстимейт — от 15 до 25 миллионов долларов.Длина скелета — 43 фута (13,1 метра), высота — 16 футов (4,9 метра), ширина — 7 футов (2,1 метра), а вес — более 3000 фунтов (1361 килограммов). Плотность костей 54 процента. Гигант был обнаружен в Монтане. Он жил во времена мелового периода (68-66 миллионов лет назад).
https://ria.ru/20220729/dinozavr-1805743356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, аукцион
Культура, Новости культуры, Археология, Аукцион
На аукционе планируют продать скелет тираннозавра за 25 миллионов долларов
На торгах Christie's в Азии выставят скелет тираннозавра с эстимейтом в 25 миллионов