https://ria.ru/20220930/terrorizm-1820608203.html
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 30.09.2022
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 6 октября еще на 15 суток, до 21 октября, следует из сообщения... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:05
2022-09-30T15:05
2022-09-30T15:05
брянская область
россия
общество
происшествия
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БРЯНСК, 30 сен – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 6 октября еще на 15 суток, до 21 октября, следует из сообщения регионального правительства."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области, на территории Брянской области с 14.00 часов 6 октября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
https://ria.ru/20220921/bogomaz-1818399639.html
https://ria.ru/20220930/belgorod-1820488088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, общество, происшествия
Брянская область, Россия, Общество, Происшествия
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
В Брянской области высокий уровень террористической опасности продлили до 21 октября
БРЯНСК, 30 сен – РИА Новости.
Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 6 октября еще на 15 суток, до 21 октября, следует
из сообщения регионального правительства.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области, на территории Брянской области с 14.00 часов 6 октября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.