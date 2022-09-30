https://ria.ru/20220930/territorii-1820584762.html
Путин уведомил ГД о предложениях принять в состав России новые территории
Путин уведомил ГД о предложениях принять в состав России новые территории - РИА Новости, 30.09.2022
Путин уведомил ГД о предложениях принять в состав России новые территории
Президент РФ Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав РФ, сообщил спикер Госдумы... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:58
2022-09-30T13:58
2022-09-30T13:58
владимир путин
вячеслав володин
луганская народная республика
херсонская область
россия
госдума рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Президент Российской Федерации ... уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов", - передает слова Володина Telegram-канал Госдумы.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вячеслав володин, луганская народная республика, херсонская область , россия, госдума рф
Владимир Путин, Вячеслав Володин, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Россия, Госдума РФ
Путин уведомил ГД о предложениях принять в состав России новые территории
Володин: Путин уведомил Госдуму о предложениях принять в состав России новые территории