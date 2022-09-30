https://ria.ru/20220930/tanki-1820775091.html

В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков

В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков - РИА Новости, 30.09.2022

В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков

США не исключают возможности поставок Украине танков, но пока не готовы объявить о такой помощи, заявил в пятницу советник американского президента по... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T22:51

2022-09-30T22:51

2022-09-30T22:51

в мире

джейк салливан

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сша

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не исключают возможности поставок Украине танков, но пока не готовы объявить о такой помощи, заявил в пятницу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220929/tank-1820328604.html

украина

россия

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в мире, джейк салливан, украина, россия, сша, нато