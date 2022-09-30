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В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков - РИА Новости, 30.09.2022
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В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков
В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков - РИА Новости, 30.09.2022
В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков
США не исключают возможности поставок Украине танков, но пока не готовы объявить о такой помощи, заявил в пятницу советник американского президента по... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:51
2022-09-30T22:51
в мире
джейк салливан
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не исключают возможности поставок Украине танков, но пока не готовы объявить о такой помощи, заявил в пятницу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джейк салливан, украина, россия, сша, нато
В мире, Джейк Салливан, Украина, Россия, США, НАТО
22:51 30.09.2022
 
В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков

В Белом доме не исключили возможности поставок Украине танков

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams
Танк Abrams - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не исключают возможности поставок Украине танков, но пока не готовы объявить о такой помощи, заявил в пятницу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о (поставках) американских танков", - ответил он на вопрос журналиста о готовности США поставить Украине танки, включая модели Abrams.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Уничтожение украинского танка морпехами. Кадры Минобороны РФ
29 сентября, 14:53Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение украинского танка
 
В миреДжейк СалливанУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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