https://ria.ru/20220930/tanki-1820538683.html
ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ
ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ - РИА Новости, 30.09.2022
ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ
"Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") передал Минобороны РФ новую партию глубоко... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:39
2022-09-30T11:39
2022-09-30T11:39
омсктрансмаш
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") передал Минобороны РФ новую партию глубоко модернизированных танков Т-80БВМ по гособоронзаказу, сообщили в пятницу в пресс-службе УВЗ."Омский завод транспортного машиностроения передал Минобороны очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно", - заявили в пресс-службе концерна.Вместе с танками в войска отправили детские письма со словами поддержки российским танкистам."В течение месяца на заводе проходила патриотическая акция "Письма солдатам", в ходе которой дети сотрудников готовили послания с рисунками и словами поддержки военнослужащим, доблестно исполняющим свой долг вдали от дома", - уточнили в УВЗ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омсктрансмаш, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Омсктрансмаш, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ
"Омсктрансмаш" досрочно передал Минобороны новую партию модернизированных танков Т-80БВМ
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") передал Минобороны РФ новую партию глубоко модернизированных танков Т-80БВМ по гособоронзаказу, сообщили в пятницу в пресс-службе УВЗ.
"Омский завод транспортного машиностроения передал Минобороны очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно", - заявили в пресс-службе концерна.
Вместе с танками в войска отправили детские письма со словами поддержки российским танкистам.
"В течение месяца на заводе проходила патриотическая акция "Письма солдатам", в ходе которой дети сотрудников готовили послания с рисунками и словами поддержки военнослужащим, доблестно исполняющим свой долг вдали от дома", - уточнили в УВЗ.