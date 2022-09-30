https://ria.ru/20220930/tanki-1820538683.html

ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ

ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ - РИА Новости, 30.09.2022

ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ

"Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") передал Минобороны РФ новую партию глубоко... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:39

2022-09-30T11:39

2022-09-30T11:39

омсктрансмаш

вооруженные силы рф

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") передал Минобороны РФ новую партию глубоко модернизированных танков Т-80БВМ по гособоронзаказу, сообщили в пятницу в пресс-службе УВЗ."Омский завод транспортного машиностроения передал Минобороны очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно", - заявили в пресс-службе концерна.Вместе с танками в войска отправили детские письма со словами поддержки российским танкистам."В течение месяца на заводе проходила патриотическая акция "Письма солдатам", в ходе которой дети сотрудников готовили послания с рисунками и словами поддержки военнослужащим, доблестно исполняющим свой долг вдали от дома", - уточнили в УВЗ.

https://ria.ru/20220928/marker-1819962564.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омсктрансмаш, вооруженные силы рф, россия, безопасность