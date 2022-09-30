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ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ - РИА Новости, 30.09.2022
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ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ
ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ - РИА Новости, 30.09.2022
ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ
"Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") передал Минобороны РФ новую партию глубоко... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:39
2022-09-30T11:39
омсктрансмаш
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") передал Минобороны РФ новую партию глубоко модернизированных танков Т-80БВМ по гособоронзаказу, сообщили в пятницу в пресс-службе УВЗ."Омский завод транспортного машиностроения передал Минобороны очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно", - заявили в пресс-службе концерна.Вместе с танками в войска отправили детские письма со словами поддержки российским танкистам."В течение месяца на заводе проходила патриотическая акция "Письма солдатам", в ходе которой дети сотрудников готовили послания с рисунками и словами поддержки военнослужащим, доблестно исполняющим свой долг вдали от дома", - уточнили в УВЗ.
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омсктрансмаш, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Омсктрансмаш, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
11:39 30.09.2022
 
ВС России досрочно получили партию модернизированных танков Т-80БВМ

"Омсктрансмаш" досрочно передал Минобороны новую партию модернизированных танков Т-80БВМ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020"
Танк Т-80БВМ на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Танк Т-80БВМ на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") передал Минобороны РФ новую партию глубоко модернизированных танков Т-80БВМ по гособоронзаказу, сообщили в пятницу в пресс-службе УВЗ.
"Омский завод транспортного машиностроения передал Минобороны очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно", - заявили в пресс-службе концерна.
Вместе с танками в войска отправили детские письма со словами поддержки российским танкистам.
"В течение месяца на заводе проходила патриотическая акция "Письма солдатам", в ходе которой дети сотрудников готовили послания с рисунками и словами поддержки военнослужащим, доблестно исполняющим свой долг вдали от дома", - уточнили в УВЗ.
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ОмсктрансмашВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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