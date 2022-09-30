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Экологичные суперконденсаторы для трамваев и метро разработали в Москве - РИА Новости, 30.09.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220930/superkondensatory-1820448641.html
Экологичные суперконденсаторы для трамваев и метро разработали в Москве
Экологичные суперконденсаторы для трамваев и метро разработали в Москве - РИА Новости, 30.09.2022
Экологичные суперконденсаторы для трамваев и метро разработали в Москве
Суперконденсаторные системы для трамваев и вагонов метро, разработанные московской инжиниринговой компанией и позволяющие повысить энергоэффективность... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:18
2022-09-30T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Суперконденсаторные системы для трамваев и вагонов метро, разработанные московской инжиниринговой компанией и позволяющие повысить энергоэффективность транспорта, включены в дорожную карту Росатома, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Москве появляется все больше общественного электротранспорта, развивается инфраструктура для него. Этому способствуют столичные предприятия, постоянно дополняющие перечень продукции новыми экологичными разработками. Например, инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" разработала суперконденсаторные системы рекуперации, которые позволяют повысить энергоэффективность транспорта,снизить энергопотребление и углеродный след. Решение компании было включено в дорожную карту Росатома по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Суперконденсаторы отличаются от обычных аккумуляторов высокой мощностью, скоростью накапливания и степенью отдачи заряда. Они имеют более долгий срок службы и способны работать при экстремально низких температурах."Мы смогли достичь максимальной локализации производства систем рекуперации энергии на городском электротранспорте, что свидетельствует о готовности нашей компании активно участвовать в программе импортозамещения. Технология была разработана в кооперации с российскими производителями городского электротранспорта в 2019 году", - рассказал генеральный директор компании Владимир Ворожейкин.Он добавил, что включение разработки в дорожную карту Росатома поможет внедрению системы на общественном транспорте Москвы и других городов России.
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москва, владислав овчинский, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
07:18 30.09.2022
 

Экологичные суперконденсаторы для трамваев и метро разработали в Москве

© Фото : пресс-служба ТПСЭкологичные суперконденсаторы для трамваев и метро разработали в Москве
Экологичные суперконденсаторы для трамваев и метро разработали в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : пресс-служба ТПС
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Суперконденсаторные системы для трамваев и вагонов метро, разработанные московской инжиниринговой компанией и позволяющие повысить энергоэффективность транспорта, включены в дорожную карту Росатома, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В Москве появляется все больше общественного электротранспорта, развивается инфраструктура для него. Этому способствуют столичные предприятия, постоянно дополняющие перечень продукции новыми экологичными разработками. Например, инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" разработала суперконденсаторные системы рекуперации, которые позволяют повысить энергоэффективность транспорта,снизить энергопотребление и углеродный след. Решение компании было включено в дорожную карту Росатома по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Кабельное оборудование - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 09:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московское предприятие разработало сверхпрочный бортовой авиационный кабель
Суперконденсаторы отличаются от обычных аккумуляторов высокой мощностью, скоростью накапливания и степенью отдачи заряда. Они имеют более долгий срок службы и способны работать при экстремально низких температурах.
"Мы смогли достичь максимальной локализации производства систем рекуперации энергии на городском электротранспорте, что свидетельствует о готовности нашей компании активно участвовать в программе импортозамещения. Технология была разработана в кооперации с российскими производителями городского электротранспорта в 2019 году", - рассказал генеральный директор компании Владимир Ворожейкин.
Он добавил, что включение разработки в дорожную карту Росатома поможет внедрению системы на общественном транспорте Москвы и других городов России.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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