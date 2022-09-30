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Легойда: прием новых субъектов в состав России - это тектонический сдвиг - РИА Новости, 30.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220930/subekty-1820737485.html
Легойда: прием новых субъектов в состав России - это тектонический сдвиг
Легойда: прием новых субъектов в состав России - это тектонический сдвиг - РИА Новости, 30.09.2022
Легойда: прием новых субъектов в состав России - это тектонический сдвиг
Вступление ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ, продиктованное необходимостью защиты их жителей, свидетельствует о тектоническом сдвиге в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:41
2022-09-30T19:41
религия
владимир легойда
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
религия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вступление ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ, продиктованное необходимостью защиты их жителей, свидетельствует о тектоническом сдвиге в мировом порядке, Русская православная церковь (РПЦ) продолжает молитву о единстве народов исторической Руси, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Вступление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России – это событие огромного масштаба, свидетельствующее о тектонических сдвигах во всем мировом порядке. Данное решение продиктовано необходимостью защитить проживающих там людей, помочь им. Русская церковь, несмотря на то, что внешними силами спровоцировано разделение на пространстве исторической Руси, продолжит свою молитву о мире и единстве народов, имеющих общие духовные корни и призванных к братской любви и согласию", - сказал Легойда РИА Новости.Он отметил, что на вопросы о том, как на этих территориях будет организовано церковное управление, "пока рано отвечать".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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владимир легойда, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, религия
Религия, Владимир Легойда, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Религия
19:41 30.09.2022
 

Легойда: прием новых субъектов в состав России - это тектонический сдвиг

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГлава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вступление ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ, продиктованное необходимостью защиты их жителей, свидетельствует о тектоническом сдвиге в мировом порядке, Русская православная церковь (РПЦ) продолжает молитву о единстве народов исторической Руси, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Храм в Донецке, уцелевший при украинском обстреле из Урагана. Кадр видео
Вчера, 15:55Религия
РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум
"Вступление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России – это событие огромного масштаба, свидетельствующее о тектонических сдвигах во всем мировом порядке. Данное решение продиктовано необходимостью защитить проживающих там людей, помочь им. Русская церковь, несмотря на то, что внешними силами спровоцировано разделение на пространстве исторической Руси, продолжит свою молитву о мире и единстве народов, имеющих общие духовные корни и призванных к братской любви и согласию", - сказал Легойда РИА Новости.
Он отметил, что на вопросы о том, как на этих территориях будет организовано церковное управление, "пока рано отвечать".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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РелигияВладимир ЛегойдаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРелигия
 
 
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