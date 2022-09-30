https://ria.ru/20220930/subekty-1820737485.html

Легойда: прием новых субъектов в состав России - это тектонический сдвиг

Легойда: прием новых субъектов в состав России - это тектонический сдвиг - РИА Новости, 30.09.2022

Легойда: прием новых субъектов в состав России - это тектонический сдвиг

Вступление ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ, продиктованное необходимостью защиты их жителей, свидетельствует о тектоническом сдвиге в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:41

2022-09-30T19:41

2022-09-30T19:41

религия

владимир легойда

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

религия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вступление ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ, продиктованное необходимостью защиты их жителей, свидетельствует о тектоническом сдвиге в мировом порядке, Русская православная церковь (РПЦ) продолжает молитву о единстве народов исторической Руси, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Вступление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России – это событие огромного масштаба, свидетельствующее о тектонических сдвигах во всем мировом порядке. Данное решение продиктовано необходимостью защитить проживающих там людей, помочь им. Русская церковь, несмотря на то, что внешними силами спровоцировано разделение на пространстве исторической Руси, продолжит свою молитву о мире и единстве народов, имеющих общие духовные корни и призванных к братской любви и согласию", - сказал Легойда РИА Новости.Он отметил, что на вопросы о том, как на этих территориях будет организовано церковное управление, "пока рано отвечать".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220930/rpts-1820633139.html

https://ria.ru/20220927/patriarkh-1819776041.html

россия

луганская народная республика

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Никита Бизин

владимир легойда, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, религия