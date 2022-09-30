https://ria.ru/20220930/stantsii-1820513857.html
В России начали выпускать загоризонтные станции для гражданского рынка
В России начали выпускать загоризонтные станции для гражданского рынка - РИА Новости, 30.09.2022
В России начали выпускать загоризонтные станции для гражданского рынка
В России впервые стартовало производство загоризонтных станций связи "Гроза" для гражданского рынка, сообщили в пресс-службе "Росэлектроники". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:08
2022-09-30T10:08
2022-09-30T14:26
технологии
россия
российская электроника
ростех
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КРАСНОЯРСК, 30 сен — РИА Новости. В России впервые стартовало производство загоризонтных станций связи "Гроза" для гражданского рынка, сообщили в пресс-службе "Росэлектроники".Уточняется, что дальность их работы составляет более двухсот километров.Ранее эти технологии использовались только для военных целей. В станциях используется принцип отражения сигнала от тропосферы — нижнего слоя атмосферы. Это позволяет передавать данные абонентам за линией горизонта.Производство развернули на красноярском НПП "Радиосвязь", которое входит в "Росэлектронику". Для этого привлекли льготный займ на 335 миллионов рублей от Фонда развития промышленности. "Гроза" способна передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.Как отметил генеральный директор НПП "Радиосвязь" Ринат Галеев, станцию можно использовать для подключения любых объектов и передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности за счет работы в различных режимах распространения радиоволн.Кроме того, тропосферная связь экономически более выгодна, отметили в компании."Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за один-два года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов", – сказал Галеев.Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 сантиметров может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге.В рамках пилотных испытаний станции "Гроза" специалисты НПП "Радиосвязь" успешно провели подключение нескольких социальных и инфраструктурных объектов в Красноярском крае, в том числе фельдшерско-акушерского пункта, школы и 50-километрового участка трассы между населенными пунктами.
https://ria.ru/20220921/rostekh-1818451786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, российская электроника, ростех
Технологии, Россия, Российская электроника, Ростех
10:08 30.09.2022 (обновлено: 14:26 30.09.2022)
В России начали выпускать загоризонтные станции для гражданского рынка
В России впервые начали выпускать загоризонтные станции "Гроза" для гражданского рынка
КРАСНОЯРСК, 30 сен — РИА Новости. В России впервые стартовало производство загоризонтных станций связи "Гроза" для гражданского рынка, сообщили в пресс-службе "Росэлектроники".
Уточняется, что дальность их работы составляет более двухсот километров.
Ранее эти технологии использовались только для военных целей. В станциях используется принцип отражения сигнала от тропосферы — нижнего слоя атмосферы. Это позволяет передавать данные абонентам за линией горизонта.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" при поддержке Фонда развития промышленности запустил производство станций тропосферной связи "Гроза" с высокоскоростным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить связь в радиусе 210 километров в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах", — отметили в пресс-службе.
Производство развернули на красноярском НПП "Радиосвязь", которое входит в "Росэлектронику". Для этого привлекли льготный займ на 335 миллионов рублей от Фонда развития промышленности. "Гроза" способна передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.
Как отметил генеральный директор НПП "Радиосвязь" Ринат Галеев, станцию можно использовать для подключения любых объектов и передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности за счет работы в различных режимах распространения радиоволн.
Кроме того, тропосферная связь экономически более выгодна, отметили в компании.
"Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за один-два года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов", – сказал Галеев.
Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 сантиметров может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге.
В рамках пилотных испытаний станции "Гроза" специалисты НПП "Радиосвязь" успешно провели подключение нескольких социальных и инфраструктурных объектов в Красноярском крае
, в том числе фельдшерско-акушерского пункта, школы и 50-километрового участка трассы между населенными пунктами.