https://ria.ru/20220930/ssha-1820775246.html

США считают достаточными свои силы в Европе

США считают достаточными свои силы в Европе - РИА Новости, 30.09.2022

США считают достаточными свои силы в Европе

США считают, что располагают достаточными силами в Европе, чтобы вместе с союзниками отреагировать на любое развитие событий, сказал советник американского... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T22:54

2022-09-30T22:54

2022-09-30T22:54

в мире

джейк салливан

сша

европа

нато

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США считают, что располагают достаточными силами в Европе, чтобы вместе с союзниками отреагировать на любое развитие событий, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы считаем, что располагаем на местах достаточными возможностями, чтобы обеспечить эффективное сдерживание и отреагировать на любое развитие событий, сдержать обещание, которое решительно повторил сегодня президент (Джо) Байден, о том, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал он на брифинге Белого дома.

https://ria.ru/20220929/tsentr-1820474824.html

сша

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, джейк салливан, сша, европа, нато