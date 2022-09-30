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США считают достаточными свои силы в Европе - РИА Новости, 30.09.2022
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США считают достаточными свои силы в Европе
США считают достаточными свои силы в Европе - РИА Новости, 30.09.2022
США считают достаточными свои силы в Европе
США считают, что располагают достаточными силами в Европе, чтобы вместе с союзниками отреагировать на любое развитие событий, сказал советник американского... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:54
2022-09-30T22:54
в мире
джейк салливан
сша
европа
нато
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США считают, что располагают достаточными силами в Европе, чтобы вместе с союзниками отреагировать на любое развитие событий, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы считаем, что располагаем на местах достаточными возможностями, чтобы обеспечить эффективное сдерживание и отреагировать на любое развитие событий, сдержать обещание, которое решительно повторил сегодня президент (Джо) Байден, о том, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал он на брифинге Белого дома.
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в мире, джейк салливан, сша, европа, нато
В мире, Джейк Салливан, США, Европа, НАТО
22:54 30.09.2022
 
США считают достаточными свои силы в Европе

Белый дом: США разместили в Европе достаточно сил, чтобы реагировать на любое событие

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США считают, что располагают достаточными силами в Европе, чтобы вместе с союзниками отреагировать на любое развитие событий, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы считаем, что располагаем на местах достаточными возможностями, чтобы обеспечить эффективное сдерживание и отреагировать на любое развитие событий, сдержать обещание, которое решительно повторил сегодня президент (Джо) Байден, о том, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал он на брифинге Белого дома.
Пентагон, США - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 23:55
СМИ: США хотят создать в Германии командный центр по поддержке Украины
 
В миреДжейк СалливанСШАЕвропаНАТО
 
 
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