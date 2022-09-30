https://ria.ru/20220930/ssha-1820775246.html
США считают достаточными свои силы в Европе
США считают достаточными свои силы в Европе - РИА Новости, 30.09.2022
США считают достаточными свои силы в Европе
США считают, что располагают достаточными силами в Европе, чтобы вместе с союзниками отреагировать на любое развитие событий, сказал советник американского... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:54
2022-09-30T22:54
2022-09-30T22:54
в мире
джейк салливан
сша
европа
нато
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США считают, что располагают достаточными силами в Европе, чтобы вместе с союзниками отреагировать на любое развитие событий, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы считаем, что располагаем на местах достаточными возможностями, чтобы обеспечить эффективное сдерживание и отреагировать на любое развитие событий, сдержать обещание, которое решительно повторил сегодня президент (Джо) Байден, о том, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал он на брифинге Белого дома.
https://ria.ru/20220929/tsentr-1820474824.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джейк салливан, сша, европа, нато
В мире, Джейк Салливан, США, Европа, НАТО
США считают достаточными свои силы в Европе
Белый дом: США разместили в Европе достаточно сил, чтобы реагировать на любое событие