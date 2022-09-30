https://ria.ru/20220930/ssha-1820629907.html
Путин: США пытаются все брать нахрапом и шантажом, врут как Геббельс
Путин: США пытаются все брать нахрапом и шантажом, врут как Геббельс - РИА Новости, 30.09.2022
Путин: США пытаются все брать нахрапом и шантажом, врут как Геббельс
Соединенные штаты Америки привыкли действовать по шаблону: брать нахрапом, шантажом и подкупом, врут напропалую как Геббельс, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:50
2022-09-30T15:50
2022-09-30T16:13
сша
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Соединенные штаты Америки привыкли действовать по шаблону: брать нахрапом, шантажом и подкупом, врут напропалую как Геббельс, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что Запад не ждал, что не все страны поддержат их в отношении позиции по России. По словам Путина, большинство государств выбирают разумный путь сотрудничества с Россией, и такой непокорности Запад от них не ожидал."Просто привыкли действовать по шаблону: все брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием. И убеждают себя в том, что эти методы будут работать вечно, слово закостенели и застыли в прошлом", - сказал Путин во время своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Он также отметил, что это порождение концепции собственной исключительности и "информационного голода"."Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду. Врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот так и действуют по этому принципу", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220930/putin-1820631432.html
https://ria.ru/20220930/putin-1820627297.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, владимир путин, в мире, россия
США, Владимир Путин, В мире, Россия
15:50 30.09.2022 (обновлено: 16:13 30.09.2022)
Путин: США пытаются все брать нахрапом и шантажом, врут как Геббельс
Путин: США пытаются все брать нахрапом и шантажом, врут напропалую как Геббельс
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Соединенные штаты Америки привыкли действовать по шаблону: брать нахрапом, шантажом и подкупом, врут напропалую как Геббельс, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что Запад не ждал, что не все страны поддержат их в отношении позиции по России. По словам Путина, большинство государств выбирают разумный путь сотрудничества с Россией, и такой непокорности Запад от них не ожидал.
"Просто привыкли действовать по шаблону: все брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием. И убеждают себя в том, что эти методы будут работать вечно, слово закостенели и застыли в прошлом", - сказал Путин
во время своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Он также отметил, что это порождение концепции собственной исключительности и "информационного голода".
"Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду. Врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот так и действуют по этому принципу", - сказал Путин.