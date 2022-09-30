https://ria.ru/20220930/ssha-1820626856.html

Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании, заявил Путин

Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании, заявил Путин

Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании и лукавят о якобы "сдерживании", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:46

2022-09-30T15:46

2022-09-30T16:15

сша

нато

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании и лукавят о якобы "сдерживании", заявил президент России Владимир Путин."Все те государства, которые обладают или стремятся обладать подлинным стратегическим суверенитетом и способны бросить вызов западной гегемонии, автоматически зачисляются в разряд врагов. Именно на этих принципах строятся военные доктрины США и НАТО, требующие ни много ни мало тотального доминирования", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.По его словам, свои неоколониальные планы "западные элиты преподносят так же лицемерно, даже с претензией на миролюбие, говорят о некоем "сдерживании", и подобное лукавство, подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в другую, а по сути означает только одно - подрыв любых суверенных центров развития".

https://ria.ru/20220930/krizis-1820629814.html

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, нато, в мире, владимир путин