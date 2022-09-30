15:46 30.09.2022 (обновлено: 16:15 30.09.2022)
Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании, заявил Путин
Путин: военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании и лукавят о "сдерживании"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании и лукавят о якобы "сдерживании", заявил президент России Владимир Путин.
"Все те государства, которые обладают или стремятся обладать подлинным стратегическим суверенитетом и способны бросить вызов западной гегемонии, автоматически зачисляются в разряд врагов. Именно на этих принципах строятся военные доктрины США и НАТО, требующие ни много ни мало тотального доминирования", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
По его словам, свои неоколониальные планы "западные элиты преподносят так же лицемерно, даже с претензией на миролюбие, говорят о некоем "сдерживании", и подобное лукавство, подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в другую, а по сути означает только одно - подрыв любых суверенных центров развития".